Desivé obvinenie ťažko chorého herca: Dopadne rovnako ako Iveta Bartošová (†48)!

PRAHA - Herec a producent Jiří Pomeje (53) len nedávno prekonal rakovinu hrtana. No na miesto toho, aby chodil na povinné zdravotné vyšetrenia vraj ale radšej vysedáva v baroch a utápa sa v alkohole. Nad Jirkom už dokonca mnohí jeho známi dvíhajú varovný prst. Obávajú sa totiž, že dopadne rovnako ako jeho ex – tragicky zosnulá speváčka Iveta Bartošová (†48).

O tom, že manželstvo Jiřího a Andrey Pomeje prechádza krízou, sa špekulovalo už v období, kedy známy producent bojoval so zákernou rakovinou hrtana. No kým jedna strana tvrdí, že brunetka sa zachovala sebecky a ťažko chorého partnera zbabelo opustila, tá druhá sa vyjadrila s tým, že za rozpad ich vzťahu môže práve hercov stupňujúci sa alkoholizmus.

Krutá rana pre vážne chorého herca: Rozvod!

„Keby to bolo len o tom, že ide 5-krát denne do nonstopu, alebo keby sem-tam išiel žúrovať s kamarátmi. No Andrea mu každú chvíľu doma našla zašitú fľašu. Tento skrývaný alkoholizmus je úplne najhorší. Je to naozaj zlé štádium,“ povedala na rovinu pre extra.cz Andreina kamarátka. To, že sa Pomeje poddal alkoholu, potvrdila pre české média aj jeho žena, ktorá sa zároveň vyjadrila, že túto alarmujúcu situáciu už nezvládala, a preto sa rozhodla ukončiť to.

Andrea Pomeje tvrdí, že nezvládala to, ako Jiří riešil všetky vzniknuté problémy alkoholom.

Mnohí sa dokonca obávajú toho najhoršieho – a teda, že Jiří dopadne rovnako ako jeho druhá manželka, speváčka Iveta Bartošová, ktorá sa tesne pred samovraždou v liehovinách doslova utápala. Ostáva len dúfať, že Pomeje jej mrazivý osud nebude nasledovať a so škodlivou neresťou raz a navždy skoncuje.