Rozboril zoči-voči obrovskému strachu: Všetko kvôli manželke!

BRATISLAVA - Tvrdenie „láska hory prenáša“ zrejme platí u Vila Rozborila (51) dvojnásobne. V týchto dňoch totiž známy moderátor doslova prekonal sám seba a postavil sa zoči-voči vlastnému strachu. A to všetko kvôli manželke!

Počas uplynulých dní si moderátor Vilo Rozboril s manželkou užívali sladké ničnerobenie v Španielsku. Obaja zaľúbenci mapovali každý svoj pohyb a snímkami z prekrásnej destinácie sa ochotne delili aj so svojimi fanúšikmi na internete.

Azda najväčšiu pozornosť si vyslúžil záber, ktorý zverejnila Vilova polovička Sandra. Tá prostredníctvom fotky vyznala svojmu partnerovi city a vďaku za to, čo bol pre ňu ochotný absolvovať. „Môj veľkonočný mužíček prekonal svoj strach z plavby a nasadol so mnou na vodný taxík. To, že niekedy v minulosti mal strach z lode, mi prezradil, až keď sme prišli domov,“ napísala na Facebooku blondínka.

„Je pekné cítiť, že niekto urobí niečo, aby vám urobil radosť. Keby bolo na ňom, isto by išiel pešo,“ zavtipkovala si na margo moderátorovej veľkej fóbie pani Rozborilová... Nuž, láska robí naozaj divy!