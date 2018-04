Dramatický pôrod Nely Pociskovej: Rodila v aute!

Nela Pocisková a Filip Tůma sa presne na Veľkonočný pondelok stali dvojnásobnými rodičmi. Po synovi Hektorovi priviedla blondínka na svet dievčatko, ktoré dostalo krásne nezvyčajné meno Liana.

Pociskovej veľkonočné prekvapenie: Porodila druhé dieťa!

No hoci sa rodinka na príchod svojho druhého potomka svedomito pripravovala a dávala si záležať napríklad aj na výbere nemocnice, osud to zariadil celkom inak. Muzikálová hviezda totiž podľa informácií Plus jeden deň začala rodiť priamo v aute za asistencie posádky zo sanitky.

„Nelu viezla do nemocnice kamarátka. No keďže bolo dieťatko už na ceste, do pôrodnice nestihli prísť. Nela tak porodila v aute smerom do ružinovskej nemocnice. Všetko sa udialo v Ivanke pri Dunaji medzi známymi obchodnými sieťami,“ povedal pre spomínaný denník overený zdroj z nemocnice. Aj napriek týmto nečakaným komplikáciám sú mamička aj jej malá dcérka, našťastie, v poriadku.

