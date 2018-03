BRATISLAVA - Speváčka Emma Drobná len nedávno oznámila, že v apríli predstaví svoje debutový album You Should Know naživo na svojom prvom koncertnom turné. Napokon sa však rozhodla koncerty preložiť na jeseň 2018, pretože pre nečakane veľké množstvo pracovných povinností by sa s kapelou nestihla dosť dobre pripraviť.