BRATISLAVA - Legendárny spevák a gitarista Vladimír Mišík, ktorý minulý rok oslávil 70. narodeniny aj vypredaným koncertom v Ateliéri Babylon, sa po viac ako roku vracia do Bratislavy, aby so skupinou Etc... potešil svojich fanúšikov. Keďže na Slovensku už nekoncertuje veľmi často, je to vždy sviatok pre všetkých zúčastnených.