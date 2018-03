Zamilovaná: Kmotríková po rokoch samoty priznala MLADŠIEHO chlapa

Hoci sa moderátorka Adriana Kmotríková v posledných rokoch poriadne trápila kvôli zdravotným problémom, teraz je konečne šťastná. Nielen sa jej navrátilo zdravie, ale sa po rokoch samoty konečne aj zamilovala. Ako informuje denník Nový čas, blondínka otvorila svoje srdce mladšiemu mužovi, rozvedenému 36-ročnému stavbárovi Jozefovi zo Záhoria.

Moderátorku sme oslovili a zisťovali, či má nového priateľa. „Nebudem sa k tomu vyjadrovať,” odvetila nám Kmotríková. Teraz sa však rozhodla mlčanie prelomiť a priznala, že je to jej nový priateľ, s ktorým sa zoznámila minulý rok v septembri, keď jej bol na dome robiť stavbárske práce. „Áno je to pravda, že mám priateľa. Po dlhých rokoch som stretla muža, ktorý má ma rád a ktorý mi pomáha. Je to veľmi dobrý človek, ktorého si vážim,“ vyznala sa zo svojich citov Kmotríková pre spomínaný denník.

Moderátorkin nový priateľ je otcom dvoch detí a s manželkou Danielou je už rozvedený. Hoci sa objavili informácie, že za rozvodom je práve Kmotríková, nie je to tak. Jeho manželka Daniela podala žiadosť o rozvod ešte v apríli minulého roka, keď sa jojkárka s Jozefom ešte nepoznala. „Nie som bezcharakterná žena, ktorá by si svoje šťastie stavala na nešťastí niekoho iného,“ povedala Adriana, ktorá sa aj s bývalou ženou svojho priateľa stretla, keďže exmanželia dobre vychádzajú. Dvojici prajeme aj my veľa šťastia a nech im to čo najdlhšie vydrží...