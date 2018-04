Topmodelka Sklenaříková totálne zrušila Sajfu: Pochybnosti o jeho orientácii!

BRATISLAVA - Úspešná topmodelka Adriana Sklenaříková (46) už skoro 30 rokov žije za hranicami Slovenska. Minulý týždeň však zavítala do svojej rodnej krajiny a prijala pozvanie od moderátora Mateja Sajfu Cifru (38) do internetovej šou Lvl Lama. No ten keby vedel, ako plavovláska zamáva jeho sebavedomím, zrejme by si to lepšie premyslel. Kráska totiž priznala, že mala pochybnosti o jeho orientácii!

Topmodelka Adriana Sklenaříková žije so svojím manželom Andrém Ohanianom v Monaku. Pred týždňom však po dlhom čase zavítala na Slovensko, aby predstavila svoju novú knihu s názvom Všetko, čo ste vždy chceli vedieť o tom, ako byť a zostať top.

Novú knihu Adriany Sklenaříkovej si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve iPark.sk»

Moderátor Matej Sajfa Cifra ju pri tejto príležitosti pozval do svojej šou Lvl Lama, v ktorej okrem hrania videohier spovedá celebrity. Všetko prebiehalo super, plavovláska bola milá a zábavná... No na záver prišla otázka, na ktorú známy Slovák dostal poriadne tvrdú, no úprimnú odpoveď.

„Vyzerám ako gay?“ spýtal sa Sajfa a blondínka nič netajila. „Áno, trochu. Ja som sa spýtala na to najprv... Je to pravda,“ vysypala zo seba v angličtine modelka. No keď videla moderátorovu reakciu, hneď zachraňovala situáciu. „To nevadí, to nevadí,“ zahlásila s úsmevom Sklenaříková.

Prekvapený Sajfa sa však nenechal a zo srandy si rypol do modelkinho manažéra. „Vieš, kto vyzerá ako gay?! Tvoj manažér... A si myslím, že je,“ zahlásil moderátor, na čo mu Adriana kontrovala. „To som si aj ja myslela. Tiež mi to na... Vieš, kto mi to povedal? Môj muž mi to povedal. Sa ma na to spýtal. Nepovedz mu to, prosím ťa,“ zahlásila s vtipom kráska.