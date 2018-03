Debilné a nevhodné! Moderátor rannej relácie vtipkoval o deťoch, ktoré zhoreli v Rusku: Hrozí mu postih!

Český moderátor Petr Říbal, ktorý uvádza rannú reláciu Snídaně s Novou, by si mal zrejme dávať pozor na ústa. V priamom prenose robil rozhovor s tlačovým hovorcom pražských hasičov Martinom Kavkom, ktorý kritizoval požiarnu bezpečnosť v ruskom nákupnom centre. Zmienil aj to, že tam pri požiari zomrelo niekoľko detí, ktoré zostali zamknuté v kinosálach. „Tie deti boli zamknuté. Zamknúť niekoho do nejakého priestoru, to jednoducho nemôžete urobiť. Tam musia byť voľné únikové cesty,“ hovoril odborník, na čo mu moderátor skočil do reči a „zavtipkoval“.

„Martin, máte deti? No, tak niekedy ich predsa musíte niekam zavrieť, aby bol pokoj,“ snažil sa moderátor o žart, ktorý mu však vôbec nevyšiel, aj keď jeho kolegyňa sa tomu zasmiala. Po chvíli si aj moderátor uvedomil, že zrejme prestrelil a snažil sa situáciu zachrániť a vyhlásil: „Nie, samozrejme to zľahčujem iba, ale je to peklo.“

Lenže svoju poznámku, ktorá divákom neunikla, už vziať späť nemohol. Tí ho ihneď zahrnuli poriadnou kritikou. Podľa nich by si za niečo také zaslúžil okamžitý vyhadzov. Ani samotná televízia nie je z jeho výroku nadšená. „Komentár Petra Říbala v Snídani s Novou považujeme za nevhodný a vyznel bezohľadne ku všetkým obetiam požiaru obchodného centra v Rusku. Všetkým divákom a pozostalým rodinám sa ospravedlňujeme. Pre Petra Říbala z toho vyvodíme dôsledky,“ napísal riaditeľ spravodajstva TV Nova Kamil Houska vo vyjadrení pre český denník Blesk.

Svoju chybu ľutuje aj moderátor a divákom sa ospravedlnil. „Samozrejme sa za to ospravedlňujem a je mi to ľúto. Bolo to myslené úplne inak v inom kontexte, ale nevhodne zvolené,“ vysvetlil Blesku Říbala a pokračoval: „Bolo to myslené v tom zmysle, že každá mama, ktorá má doma deti, ktoré hnevajú, im povie: ’Nehnevajte, lebo vás zamknem do izby‘, ale samozrejme v kontexte toho, čo sa dialo, to ale bolo úplne debilné a nevhodné.“ Nechajme sa prekvapiť, či moderátor dostane nejaký trest alebo mu to tentokrát odpustia.