BRATISLAVA - Emma Drobná po víťazstve v SuperStar dobyla slovenský éter s debutovým singlom Smile, následne zabodovala na Slovensku i v Čechách s ďalším hitom Words, hviezdila v televíznych šou Tvoja tvár znie povedome a Let's Dance, a napokon presvedčila fanúšikov aj kritikov albumom You Should Know. Ďalšou métou je koncertné turné, ktoré odštartuje už o necelé tri týždne.