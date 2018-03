Ďalší mega TRAPAS slovenského herca: Pred zrakmi všetkých sa... Ach jaj, veď pozrite sami!

TRENČÍN - Lukáš Pavlásek (30) sa do povedomia slovenskej verejnosti dostal začiatkom roka, keď sa bez pozvánky snažil dostať na Ples v opere. Ochranka ho vtedy nemilosrdne vyhodila a herec mal na krku trapas na niekoľko týždňov. No a aktuálne sa mu podarilo vyrobiť si ďalší. Cez víkend sa totiž v úlohe modela objavil na svadobnej výstave a... Pozrite, na móle sa pred zrakmi všetkých zrúbal ako taká kabela!

Lukáša Pavláska boli začiatkom roka plné médiá - snažil sa totiž dostať na Ples v opere, hoci nemal pozvánku. Pred bránami divadla ho tak SBS-kári slušne otočili a vyparádený herec sa mohol vrátiť tam, odkiaľ prišiel. Všetko to však bolo len súčasťou sitkomu Pavlásek na 2., ktorý spolu s hereckou kolegyňou Lenkou LeRou Rakárovou tvorí.

Hanba na 100 rokov: Slovenského herca nechceli pustiť na Ples v opere 2018, ochranka ho vyhodila pred bránami divadla!

No aktuálne na seba bláznivý herec upozorňuje opäť... A na krku má ďalší trapas. Cez víkend bol totiž súčasťou svadobnej výstavy, ktorá sa konala v Trenčíne. V úlohe modela sa v elegantnom smokingu prešiel po móle. No ako sa zdá, predvádzaním by sa sympatický herec veľmi neuživil... Spravil totiž len zopár krokov a pred zrakmi všetkých sa potkol tak nešťastne, že v momente sa zrúbal na zem ako taká kabela.

„Splnil sa mi jeden z mojich životných snov a cieľov. Ja som dostal ponuku ako celebrita, ako známy umelec predvádzať na svadobnom veľtrhu v Trenčíne a spolu s Jurajom Bačom sme boli dvaja herci, ktorí sme mali túto príležitosť a bol som tak premotivovaný a tak veľmi som sa sústredil a chcel som podať čo najlepší výkon, až som sa v žiare reflektorov úplne zamotal a spadol som ako kabela pred očami všetkých divákov,“ povedal pre Topky.sk Pavlásek.

„Bol to strašný trapas, ale čo už, pomaličky si začínam zvykať, že čokoľvek sa ja pokúsim urobiť, tak minimálne to skončí prúserom, ale zožal som najväčší potlesk počas celej módnej šou za oba dni, tak si myslím, že to aj ľudia ocenili, tento môj neplánovaný umelecký výkon,“ dodal herec. A pre všetkých potenciálnych modelov má aj odporúčanie: „Takže moje odporúčanie pre všetkých modelov a ľudí, ktorí sa chceli venovať práve predvádzaniu konfekcie a krásnych šiat, tak vedzte, že upútať môžete tak, že sa normálne len zd*bete, jak ste dlhý a široký,“ povedal na rovinu Lukáš.

