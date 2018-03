HOLÁ a strapatá: Takto vyzerá Belohorcová po zobudení!

Zuzana Belohorcová nedávno pózovala fotografovi Filipovi Matušinskému a hoci donaha nešla, výsledné zábery boli dosť provokatívne. Takmer, akoby si blondínka zaspomínala na staré časy, keď stávala pred objektívom aj nahá.

A veru, prišlo aj na to... V nedeľu sa totiž Zuzana rozhodla odfotiť sa hneď po zobudení. Fanúšikom ukázala, aké vrabčie hniezdo má na hlave, keď vstane z postele. No to nebolo všetko.

Belohorcová sa totiž cvakla pred zrkadlom, ktoré ukázalo celú jej postavu a odhalilo jej nahotu. A toho, že sa pred všetkými odhaľuje holá, si bola bývalá učiteľka sexu dobre vedomá... Bradavku si totiž v odraze prekryla hviezdičkou. FOTO nájdete v našej GALÉRII»