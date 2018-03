NEW YORK - Jazzová speváčka Hanka Gregušová len pred niekoľkými dňami dokončila v New Yorku nahrávanie originálneho slovensko-amerického albumu na motívy básní slávneho spisovateľa Walta Whitmana. V USA profesionálne pôsobí od roku 2016, no nezabúda ani na Slovensko. Fanúšikovia jazzu sa môžu tešiť na jej koncerty s domácimi aj zahraničnými hudobníkmi.