Zdrvujúca závislosť uznávaného slovenského herca: Nedokázal sa jej vzdať ani na smrteľnej posteli!

Michal Dočolomanský

BRATISLAVA - Uplynulo už takmer neuveriteľných 10 rokov, odkedy do hereckého neba odišla jedna z najväčších legiend našej umeleckej scény. Michal Dočolomanský (†66), ikona, ktorá výrazne ovplyvnila slovenskú filmovú i divadelnú tvorbu, by dnes oslávil 76 rokov. Bohužiaľ, nezameniteľný herec v roku 2008 prehral svoj boj o život so zákernou rakovinou...