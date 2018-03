Peklo v Jojke: Smrť, násilie a takmer bez domova!

Dnešné Siedme nebo sa opäť raz bude niesť v mimoriadne silnom duchu. O svojom neľahkom osude totiž porozpráva 37-ročná Eva, ktorej život je doslova vystrihnutý ako zo zlého sna. Všetko sa to začalo už v jej detstve, kedy vyrastala v nesmierne ťažkých podmienkach a mala rodičov alkoholikov.

No aj keď dúfala, že história sa pri jej deťoch opakovať viac nebude, opak sa stal pravdou. „Zažívala som alkoholizmus, psychické a fyzické týranie. Okrem toho aj najhoršia vec, ktorá sa môže žene stať. Znásilnenie od vlastného muža,“ zaspomínala si na pekelné chvíle pri svojom prvom partnerovi, s ktorým má dve deti.

Osudom skúšaná Eva to nemala v živote vôbec jednoduché.

Neskôr sa zoznámila s iným mužom, s ktorým žili v prístavbe u jeho rodičov. Presne na Silvestra však otec jej ďalších troch potomkov náhle zomrel. „O polnoci bola zástava srdca a smrť. Koniec,“ opísala bolestnú stratu užialená žena.

Eva s piatimi deťmi ostali zo dňa na deň bez strechy nad hlavou.

Po tragickej smrti manžela sa so svokrovcami nedalo vydržať, odpojili im elektrinu a zo dňa na deň skončili všetci bez strechy nad hlavou. „Šla som z práce o pol desiatej a šla som domov. Už som sa nedostala ani na dvor, lebo ma tam nepustili. Nevedeli sme, kam pôjdeme,“ prezradila so smútkom v očiach. Ich provizórnym domovom sa tak na istý čas stala takzvaná turistická ubytovňa.

Celá rodinka túži konečne zažiť teplo vlastného domova, no a práve to sa pokúsi zrealizovať celý tím obľúbenej relácie Siedmeho neba. Ako to všetko dopadne, si môžete pozrieť už dnes večer na JOJke.

V ťažkej situácii pomôže rodinke Vilo Rozboril a celý tím relácie V siedmom nebi.