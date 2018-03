Módne (s)hity: Jednoduchá Barkolová, výborná Dara Rolins, TWiiNSky s nápadom!

BRATISLAVA - V uplynulých dňoch sa konalo viacero spoločenských udalostí, na ktoré sa známe tváre aj patrične vymódili. Ako im to vyšlo? Na to si posvietila známa módna stylistka Andrea Ziegler. Vy svoj názor môžte vyjadriť v ankete pod článkom.

Dara Rolins, speváčka

Dara je dôkaz, že aj žena po štyridsiatke môže vyzerať atraktívne, sexi a zmyselne žensky. Má výborný štýl. Je inšpiratívna. Je silno mienkotvorná osoba a spoločensky uznávaná. Mala by preto zvážiť, či viditeľné bradavky sú práve to pravé orechové. „Žerú“ ju aj rôzne mladé slečny. Asi by som sa aj nad tým trochu zamyslela pri výbere stylingu na spoločenskú príležitosť. Samozrejme je to vec subjektívneho pohľadu a možno otázka etikety.

Kombinácia malých a veľkých vzorov môže vypáliť šik a trendy. Dara je dôkaz, že to môže vyzerať dobre. Ona to proste cíti. Výborné od hlavy po päty.

Erika Barkolová, moderátorka

Jednoduché, ale zladené. Vkusné a nadčasové. Pôsobí príjemne.

Gabriela Drobová, riaditeľka Fashion Tv

Čierna jej pristane. Overal je veľmi aktuálny a trendy. Nie som si ale úplne istá týmto strihom pre ňu. Opaskové variácie nie sú práve šťastné riešenie. Doplnky - výborný výber! Topánky bomba!

Lenka Tekeljaková, 1. vicemiss Slovensko 2016

Čierno-biela kombinácia je vždy spoľahlivá kombinácia. Kreativita v detailoch dáva tomu celému pozoruhodnosť. Príjemne elegantné. Červená kabelka to celé rozžiari.

Mária Časnochová, finalistka Miss Slovensko 2010

Paráda. Veľmi elegantné a zladené s dámou a tiež rafinované v detailoch. Kvetinová potlač na šatách vkusne ladí s kvetinovým motívom. Nie je to preexponované, nebije sa to. Práve naopak, veľmi vkusne to spolu ladí. Mejkap a účes sú výborne skombinované s celkovým štýlom.

Martina Horňáková alias Moma, youtuberka a moderátorka

Čierno-biela kombinácia sa opäť potvrdzuje ako nadčasová kombinácia. Na prvý pohľad jednoduché, ale na druhej strane je poskytnutý skvelý priestor na vyniknutie šik topánok v chanelovskom duchu.

Veronika a Daniela Nízlové, speváčky dua TWiiNS

Výborné. Šik elegancia s nápadom. Dlhé sukne sú veľmi módne, ale aj stávka na istotu. Tieto sú navyše z látok, ktoré stoja za povšimnutie. Výborné od hlavy po päty. Toto vám, dámy, veľmi pristane!