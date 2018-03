Bičanove ostré slová o žene: Nebola dobrá manželka ani matka a... Išlo jej iba o peniaze!

Známy zabávač Andrej Bičan takmer 14 rokov, z toho 11 v manželstve, žil po boku manželky Edity (40), s ktorou má dve dcéry - Ninu a Aničku. Ich rodina sa však pred vyše rokom rozpadla, keď sa Andrej od rodiny odsťahoval, čo však vedel iba málokto. To, že s manželkou žijú odlúčení, sa prevalilo až koncom minulého roka, keď bol prichytený v spoločnosti s inou ženou. Tou bola 23-ročná Michaela Kmecová, s ktorou už žije v spoločnej domácnosti nejaký ten čas.

Andrej Bičan s priateľkou Michaelou.

Mnohí si mysleli, že dôvodom rozpadu ich manželstva je Bičanova nová známosť, no Andrej pre týždenník Plus 7 dní tvrdí, že dôvody, prečo žiada o rozvod, sú úplne iné. „Veľmi veľa si toho musí odniesť Miška, ktorá je zrazu zosobnením toho, že my sa rozchádzame. Ale my sa nerozchádzame kvôli mojej novej priateľke, ale kvôli mojej odporkyni. Pretože ona nebola dobrá matka ani dobrá manželka,“ povedal v rozhovore moderátor.

Bičan tvrdí, že s manželkou mali problémy už niekoľko rokov a rozdelili ich peniaze. „Všetok príjem som odovzdával svojej manželke. Neurobil som bez nej jeden škrt, jedno rozhodnutie,“ rozprával ďalej Andrej pre spomínaný týždenník. Problémy sa začali vraj vyostrovať, keď manželka začala podnikať - otvorila si 2 jazykové školy, jednu v bratislavskej Petržalke a druhú v Trnave.

Andrej Bičan a jeho manželka Edita sa po 11 rokoch rozvádzajú.

„V jednom momente sa začala správať neadekvátne. Dostalo sa to do rodiny a naše deti tým trpeli. Najhoršie na tom bolo, že jej išlo len o peniaze, peniaze, peniaze. A bez možnosti nejako to regulovať som bol už iba ich odovzdávač. Mal som pocit, že keď si vybuduje niečo svoje, naplní ju to. Ale keď som videl, že dosiahla svoj cieľ a stále nebola schopná tešiť sa z toho, radovať a odovzdávať energiu mne a deťom, tak sa to jednoducho skončilo,“ opísal správanie svojej ženy Bičan, ktorý sa snaží manželstvo ukončiť čo najskôr. Aj kvôli tomu, že Edite vraj stále platí nielen náklady na dom v ktorom žili, ale aj hypotéky na nehnuteľnosti, kde má ona jazykové školy.

„Toto je nezmyselné naťahovanie a ona na tom finančne získava. Snaží sa očistiť, vraj rozvod nemá na svedomí. Kedysi som si aj ja hovoril, že za rozchod sú zodpovední dvaja. Ale dnes si to nemyslím. Vidím, že za rozpad nášho vzťahu môže ona, jej podnikanie a jej nenásytnosť týkajúca sa peňazí. Celý život ich zo mňa len vyťahovala. Bohužiaľ, nepochopila, že má byť matkou mojich detí a mojou manželkou. Ona chcela byť celý život podnikateľkou. A to je ten problém,“ uviedol pre Plus 7 dní Bičan, ktorý síce od rodiny odišiel, ale s dcérami sa vída pravidelne. Napriek tomu, že s manželkou nekomunikuje, deti si cez pracovné týždne striedajú a trávi s nimi aj prázdniny.

Andrej Bičan s priateľkou Michaelou a jeho deťmi.

Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj Bičanovej ešte stále zákonitej manželke Edite, no do týchto chvíľ nám na naše otázky neodpovedala. Ako to vníma a cíti ona, tak nevedno... Snáď sa rozvádzajúci manželia dohodnú a nadchádzajúci rozvod, ktorý je vytýčený na máj, prebehne čo najpokojnejšie, už len kvôli ich dvom dcéram.