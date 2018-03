Marošová to konečne priznala: Po rokoch na úteku ROZVOD s Karolom Mellom!

BELIZE/PRIEVIDZA - Zuzana Marošová (36) sa v júni minulého roka vrátila na Slovensko. Po 11 rokoch na úteku, z ktorých posledných 6 strávila v Belize, bolo jasné, že jej vzťah s hľadaným Karolom Mellom (46) nie je úplne v poriadku. No až teraz herečka priznala, že je rozvedená a s údajným mafiánom ju spájajú už len dvaja synovia.

Pred 11 rokmi Zuzana Marošová šokovala verejnosť, keď utiekla s hľadaným Karolom Mellom, ktorý má podľa polície na svedomí viacero vrážd. Herečka ho však bránila ako levica, vydala sa za neho a porodila mu dvoch synov.

Zuzana Marošová sa v Belize venovala aj modelingu.

Herečka Marošová po úteku s Mellom: V Belize si užíva kráľovské časy. Tu je dôkaz!

S Ivanom a Marcom je však už trištvrte roka na Slovensku. Samozrejme, keď sa vrátila, začalo sa špekulovať, že jej vzťah s Mellom dospel do svojho konca. Blondínka však nič nekomentovala, informácie o rozvode nepotvrdila ani nepoprela.

Až teraz prehovorila pre Šarm, ako to je. Ich vzťah sa začal rozpadať dávno predtým, ako prišla do rodnej krajiny. „Viac ako dva roky pred návratom na Slovensko som tam už žila so svojimi deťmi sama,” prezradila.

Z Belize odchádzala ešte ako manželka údajného mafiána. „Logickým vyústením bolo rozvodové konanie, ktoré po dlhšom období pred pár mesiacmi zavŕšil tamojší súd ukončením manželstva,” potvrdila rozvod s hľadaným Mellom. Aktuálne je teda slobodná a s Karolom ju už spájajú len dvaja spoloční synovia. Ako Šarmu priznala, najťažšie na návrate bolo priznať si, že nie všetky jej rozhodnutia v živote boli správne.