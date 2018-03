Módne (s)hity z OTO 2018: Richterová ako rozkvitnutá lúka, výborný Forgáč a... TOTO je kráľovná večera!

BRATISLAVA - Sobotný večer patril odovzdávaniu televíznych cien OTO. Pri tejto príležitosti prišlo do novej budovy Slovenského národného divadla veľa známych tvárí. A ako sa vyobliekali? To zhodnotila profesionálna módna stylistka Andrea Ziegler. Vy svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom.

Andrea Karnasová s dcérou, herečka

Andrei to veľmi pristane. Ženské a elegantné. Ukážka, že opäť je potvrdené t o známe – menej je viac. Čo by som ale buď vymenila, alebo zrušila, je náramok. Tento sa sem príliš štýlovo nehodí. Mladú slečnu chválim za skvelý výber. Jemné, svieže a zladené s príležitosťou, ale tiež vekom dámy. Veľmi pekné.

Petra Palevičová, herečka

V princípe zaujímavé a dostatočne spoločenské. Kožušina je pozoruhodný detail. Farebne ladí s farbou vlasov a oživuje celkový styling. Náhrdelník je ale zbytočný. Kožušina ako dominantný doplnok stačí. Kabelku by som vymenila za o niečo menšiu. Bolo by to elegantnejšie.

Martin Nikodým so synom Adamom, moderátor

Tu musím chváliť. Skvele sa zladili s príležitosťou a tiež spolu. Sekne im to.

Dominika Richterová, herečka

Ako rozkvitnutá lúka. Niet čo vytknúť. Veľmi pekná dáma, ktorá nenechala nič náhode. Zladené maximálne vo všetkých detailoch. Predviedla, že aj čierna farba vie byť nežná. Toto si ona môže dovoliť. Jeden z najlepších stylingov večera!

Martin Jakubec s partnerkou Božankou, spevák

Pánovi nie je čo vytknúť. Vkusné a elegantné. Ale to sa už nedá povedať o jeho partnerke. Fialová farba je síce trendy, ale v tomto podaní pôsobí skôr až príliš retro. V jej prípade by som išla skôr do hladkého jednoduchého strihu bez zbytočného zdobenia. Ak sa to totiž preženie, môže vyzerať skôr ako veľký gýč. Menej je viac a v určitom veku to platí dvojnásobne!

Mamba Dasha Šarközyová, speváčka

Tieto šaty jej robia krásnu siluetu. Tento strih si môže jednoznačne dovoliť. Tým, že samotné šaty sú zdobené čipkou, nepreháňala by som to s doplnkami. Náhrdelník je nepotrebný. Zbytočne prekryje samotné zdobenie šiat. Výrazné náušnice sú dobrá voľba, ale lepšie by boli o niečo kratšie a len čisto farebné. Žltá je „cool“. Výborný mejkap a účes.

Michaela Kocianová, topmodelka

Krásna žena. Majestátna, elegantná, dokonalá. Môže si veľa dovoliť. A veľa na nej vyzerá viac ako skvele. Zvážila by som ale, či je úplne v poriadku viditeľnosť bradaviek. No to už je otázka etikety.

Ján Gordulič s manželkou, stand-up komik

Keďže sa spoločenská príležitosť konala v Slovenskom národnom divadle, od pánov sa očakáva skôr oblek. Hipsterská kombinácia sa sem príliš nehodí. Vymenila by som nohavice za oblekové a tiež topánky za viac spoločenské. Potom by som nemala komentár. Pani manželke by som odporučila, aby zvážila nabudúce, či chce byť opálená alebo mať šaty na jedno rameno. Nevyzerá totiž príliš dobre, ak vidieť opálené ramienko z plaviek. Doplnky (kabelku, topánky) by som volila tón v tóne s farbou šiat. Náušnice by tak lepšie vynikli. Ony sú totiž dominantný doplnok. Vždy stačí len jeden. Pôsobilo by to viac elegantne, uhladenejšie a sofistikovane.

Vlado Voštinár s manželkou Klaudiou, moderátor

Skvele zladený pár. V princípe nie je čo vytknúť. Možno by som zvážila, či by nebola lepšia voľba čierna kabelka. Viac by vynikol detail na šatách.

Michal Hudák s partnerkou, herec

Pánovi nie je čo vytknúť. Akurát – ak zvolí smoking, je vhodné, aby bol stále zapnutý. Len pri stolovaní nemusí. Dáme by som odporučila malé „kozmetické“ úpravy. Príde mi, že je tam zbytočne príliš veľa farieb. Biele šaty, červená kabelka, béžové topánky a modré náušnice. Niečo treba ubrať. Vyskúšala by som vymeniť topánky za biele. Vytvoril by sa viac elegantný a kompaktný vzhľad. Tiež je dobré sa zladiť s partnerom. Na mňa to pôsobí, že gentleman je o spoločenskú triedu vyššie.

Marcel Forgáč s manželkou, moderátor

Výborné! Komentár zbytočný. Dokonalé. Zladené cez účes, mejkap, strih, materiál, farebnú kombináciu s partnerom, jednoducho tak to má byť. Estetické, vkusné, spoločenské!

Lucia Forman Habancová, moderátorka

Ďalší vydarený styling. Overal je tiež vkusná alternatíva. Viac by som sa ale pohrala s detailmi. Kabelka má dosť výrazné zlaté prvky. Neviem, či sú to hodinky na ruke. Ak áno, zvolila by som iné alebo žiadne. Trochu sa to farebne bije.

Karin Haydu s partnerom Rasťom, herečka

Dovolím si ju označiť za kráľovnú večera. Zelená jej pristane, strih šiat skvelý, materiál úžasný, Výborný výber doplnkov od kabelky cez náušnice, účesu až po mejkap! Pán bez komentára. Skvelé!

Sisa Lelkes Sklovská s manželom Jurajom Lelkesom, speváčka a herečka

Zlatá jej pristane. Šaty samy o sebe sú výrazné, preto oceňujem, že to neprehnala s doplnkami. Chlpatá kabelka to štýlovo oživuje, prečo nie. Manžel sa asi chcel prackou na opasku zladiť s farbou Sisiných šiat. Lepšia vobľa by bola skôr klasická, menej nápadná, keďže sako je dosť samo o sebe zdobené.

Marek Fašiang s mamou Ingrid Fašiangovou, herec a riaditeľka Divadla Nová scéna

Toto je skôr denný oblek. Za ďalšie neladí s partnerkou. Vhodnejšia voľba by bola v tomto prípade smoking. Dáme by som odporučila náhrdelník zvesiť. Nie je potrebný. Šaty majú samy o sebe výrazné zdobenie. Navyše, výšivka na šatách je skôr do zlata a náhrdelník ide skôr do strieborna. Alebo keď už, skôr by mohol byť v čiernej farbe. Lodičky by som dala skôr čierne. Alebo by som ich nechala a siahla skôr po čiernej kabelke. Bije sa to spolu.

Marianna Ďurianová, moderátorka

Modrá je pre ňu top farba. Overaly miluje a sedia jej. Zamat je dosť spoločenský, aby sa sem hodil. Výborné zladenie s kabelkou. Topánky by som vymenila skôr za šedé klasické lodičky bez platformy a nie semišové. Bolo by to viac elegantnejšie. Trochu mi to k zamatu nesedí. Nie som stotožnená tiež s náušnicami. Skôr do modra, jemnejšie a kamienkové!

Václav Mika s partnerkou, bývalý riaditeľ RTVS

Opäť asi zbytočný komentár. Skvelé, ukážka, ako sa má chodiť na spoločenské akcie. Akurát si dovolím podotknúť, či to dáma trochu neprehnala s modrými tieňmi. Šaty sú slivkovomodré. Možno to ale skresľuje fotka.

Miriam Kalisová s partnerom Dušanom Pašekom, moderátor

Víla. Krásne, Mirke sa to hodí a skvele ju tieto šaty vystihujú. Farebne, štýlom, po ničom lepšom ani nemohla siahnuť. Oceňujem ladenie manikúry s farbou kabelky. Partnerovi nie je čo vytknúť. Ďalší vydarený pár, a to doslova!

Dominika Morávková s manželom, herečka

Technicky fajn. Šaty sa jej hodia. Akurát by som pouvažovala, či je tá čierna šnúrka potrebná. Pánovi vytýkam všetko. Toto nie je oblečenie do Slovenského národného divadla. Možno do divadla nižšieho formátu, ale nie sem. Byť za každú cenu kreatívny či iný, nie je vždy to pravé orechové.

Petra Blesáková, herečka

Mohlo to byť dokonale šik. Vymenila by som zlaté lodičky za čierne. Dávno už neplatí, že topánky musia ladiť s kabelkou. Nechala by som len kabelku a náramok vyzerá tiež dobre. Zvesila by som z krku obojok. Je zbytočný. Treba si uvedomiť, že zlatá je sama o sebe výrazná a treba s ňou tiež narábať opatrne, aby sme nezašli do gýčovosti a nepokazili dobrý styling. Trochu zjemniť, ubrať a bolo by to dokonalé. Účes a mejkap výborné!

Kristína Kövešová, redaktorka

Hviezda. Asi to bola predpoveď, že to nebude inak. Skvelý výber šiat, ktoré vkusne kopírujú krivky. Nádherná silueta, ktorá je ženská a elegantná. Dokonalé v detailoch. Výborné!

Dano Dangl s manželkou Beátou, režisér a scenárista

Táto dáma má neskutočný štýl. Jednoduché a tak elegantné. Mini si môže dovoliť. Vytkla by som akurát výber náramku. Volila by som skôr čierny v štýle opasku na šatách. Kabelka by sa mi tiež skôr žiadala listová. Hladká biela by mohla vyzerať zaujímavo. Partnerovi akurát vytýkam nezapnuté sako na smokingu. Malo by byť vždy, okrem stolovania.