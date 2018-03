Totálne sa zosmiešnil: Lehotský v priamom prenose OTO 2018 ako generátor náhodných slov!

Lehotský sa objavil na galavečere 17. ročníka ankety OTO, kam zavítal, aby odovzdal ocenenie výhercom v kategórii skupina roka. Už na úvod ho moderátor Sajfa uvítal slovami, ktoré nikoho neprekvapili. „Čaká nás veľmi dlhý večer, my sme si ťa preto zavolali hneď na úvod. Aby sme sa, poviem to tak, že v úvodzovkách zbavili toho, čo trvá najdlhšie,“ povedal otvorene, keďže spevák je známy svojou výrečnosťou.

„Budem strnulý,“ prisľúbil mu muzikant namiesto toho, aby povedal, že bude stručný. Hneď po otázke, ako momentálne ide život, sa Ján opäť vyznamenal netradičnou odpoveďou. „Život ide približne,“ vyhlásil. To už nedalo ani Sajfovi. „Ty máš takú náhodnú generátorovitosť slov, ako to robíš, čím je to zapríčinené?“ zaujímal sa úprimne a neskrýval pobavenie.

Na reakciách Janka Lehotského sa bavil aj moderátor Sajfa.

„Ja neviem, nie je to nič zvláštneho,“ konštatoval spevák. Keď sa Sajfa spýtal, ako je spokojný s nomináciami na kapely roka, Lehotský opäť začal splietať jedno cez druhé. „Sokoly boli veľmi dobré. Sokoly sa mi veľmi páčili. Ja som mal takú hitparádu, že sedí sokel na javori, ktože ho nakládel, dvanásti architekti. To je veľmi dobrá. Ale táto je lepšia,“ povedal zrejme so zámerom byť vtipný, no očakávaného pochopenia sa mu zjavne nedostalo.

Tesne pred vyhlásením víťaza debata nabrala vrcholné grády. Moderátora zaujala retiazka na okuliare, ktorá mu nápadne pripomínala ruženec. „Ja som myslel, že si prišiel s pátričkami,“ čudoval sa Sajfa, na čo ho Ján opäť zaskočil. „S kým?“ nechápal Lehotský, o čom sa hovorí. Keď mu Cifra vysvetlil, že ide o ruženec, opäť prišla pomerne nelogická reakcia.

Janko Lehotský na odovzdávaní cien OTO zaujal čudesným rečovým prejavom.

„No pozor, toto mám ja... to je signál, aby som to skrátil,“ breptal spevák, ktorý po náležitom opise sošky OTO vyhlásil, že tieto „situácie“ odovzdáva veľmi rád. Hoci sa na internete neskôr na adresu Lehotského objavili rôzne žarty a uštipačné komentáre, niektorí diváci sa domnievajú, že mohlo ísť o scenár.