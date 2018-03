Šokujúce rozhodnutie Plačkovej: Opäť pôjde pod nôž... TOTO vylepšenie ju už omrzelo!

Zuzana Plačková je známa plastiková figúrka, ktorá neváha míňať šialené peniaze na rôzne vylepšenia. Má upravený nos, niekoľkokrát napichané pery, umelý chrup, vlasy, nechty, riasy, farebné šošovky... No a v neposlednom rade aj dvakrát napumpovaný dekolt.

Playmate Plačková už má megaprsia: Cítim sa na pi*u!

Jej láska k nadrozmerným veľkostiam však, zdá sa, vekom či inými životnými prioritami postupne upadá. Dôkazom môže byť jej aktuálny status v takzvanej Instastory, kde oficiálne potvrdila, že si necháva výrazne zmenšiť svoje mega prsia „Pamätám sa, že kedysi som túžila po najväčších prsiach, až som si dala 800 ml. S radosťou vám oznamujem, že idem v máji si dať tie „lajdy“ zmenšiť na 400 ml,“ šokovala Plačková, ktorej silikónové vnady prešli úpravami pred piatimi rokmi.

A čo je dôvodom tohto jej rozhodnutia? „Je to otrasné, vulgárne, nepohodlné a robí ma to robustnou. Nehovorím o tom, že si nedokážem zohnať normálne plavky a podprsenku,“ dodala na záver. Hoci je to ďalší plastický zásah, v tomto prípade treba skonštatovať, že ide vskutku o správny krok - a to nielen z estetického, ale vzhľadom na jej štíhlu postavu aj predovšetkým zdravotného hľadiska. Nuž, palec hore, Zuzana!

Zuzana Plačková prekvapila vyjadrením, že si v máji dáva zmenšiť svoje prsia presne o polovicu.