Nelogická výhra Michala Hudáka v OTO 2018: TOP herec nikde nehrá... A kvôli tomuto ani nebude!

BRATISLAVA - Mnohých Slovákov výhra Michala Hudáka (48) v ankete OTO prekvapila. Zabávač ju obhájil už druhý rok po sebe, no má to jeden háčik. Hoci ocenenie získal v kategórii herec, posledné štyri roky sa prakticky v žiadnom televíznom seriáli či filme neobjavil. A čo je dôvodom? Kvôli tomuto ho v slovenských seriáloch neuvidíte!

Michal Hudák sa v povedomí Slovákov drží už dlhé roky. Jeho hlas počuť v každej väčšej šou a pravidelne ho vídať aj v jojkárskej relácii Inkognito. V seriáloch či filmoch sa však už hodnú chvíľu neobjavuje. Naposledy to bol sitkom o policajtoch Profesionáli či jojkársky Panelák.

O to prekvapivejší je fakt, že už druhý rok po sebe známy Slovák získal ocenenie v kategórii herec. Vtipným spôsobom na to počas galavečera upozornili aj herci v pripravenej dokrútke. „Drahí moji kolegovia, všetci dobre vieme, že pri odovzdávaní sošky OTO v kategórii herec v minulom roku došlo k významnému faux pas,“ zahlásil Maroš Kramár.

A keď sa Michal Hudák ozval, že veď sošku získal on, jeho herecký kolega dodal: „Veď práve... A za čo si dostal sošku? V čom si hral? Povedz nám, v čom si ty v tom roku hral?“ pýtal sa Kramár. Oceneného herca sme v tejto súvislosti oslovili, nech nám prezradí, ako to celé vníma on.

„Ja si naozaj nemyslím, že by človek, ktorý je na televíznej obrazovke, musel účinkovať v jednom, dvoch, troch, prípadne všetkých seriáloch, ktoré sa práve aktuálne vysielajú. Práveže si myslím, že je to skôr na zlo veci a že svoju tvár príliš exploatuje a že si škodí,“ povedal pre Topky.sk Hudák.

A to, že sa v posledných rokoch neobjavuje v žiadnych seriáloch, nie je z dôvodu, že by mu chodilo málo ponúk. Práve naopak... Tých má dosť, no neprijíma ich. „Ponúk do seriálov je každý rok niekoľko, ale vysvetlím jednu veľmi zásadnú vec. 90 % seriálov sa nakrúca počas prázdnin. A všetci odo mňa chcú 30, 40, 50 filmovacích dní a ja teda prázdniny od polovice júna do polovice septembra trávim s mojimi deťmi a venujem im čas, ktorý sa už nikdy nevráti,“ vysvetlil herec. Viac sa dozviete z videa vyššie!