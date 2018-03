OTO 2018: Gregorová v priamom prenose úplne bez hanby, odfajčila Sajfu a priznala záľubu v mladých chlapoch!

Herečka totiž za posledné mesiace prekonala skutočne náročné obdobie. Po tom, ako sa rozišla so škandalóznym Ondřejom Koptíkom, jej mladý ex-partner, prezývaný aj porno básnik, začal otvorene zverejňovať pikantné tajomstvá týkajúce sa ich intímneho vzťahu.

Gregorovej zajačikovi sa neštítilo opisovať podrobnosti zo spoločného súkromia, ktoré boli často extrémne cez čiaru. Hoci sa vtedy Hana odmlčala a na jeho výroky odmietla reagovať, jej ohrdnutej bývalej polovičke to absolútne neprekážalo. Ba čo viac, vo svojom vyčíňaní pokračoval ešte aktívnejšie a zarytejšie.

Pred mesiacom sa však brunetka vzchopila a so vztýčenou hlavou sa ukázala v spoločnosti. Objavila sa na Česko-Slovenskom plese, kde so sebou priniesla vskutku nečakaný doprovod. Išlo o ďalšieho mladého muža. Napokon sa však ukázalo, že sympatický mladík je partnerom známeho českého herca. A momentálne to vyzerá to tak, že hra na skrývačku tmavovlásku prestala baviť už definitívne.

Včera sa totiž podujala odovzdať ocenenie na galavečere OTO za najlepšieho herca za rok 2017. Už len to, že Gregorová sa odvážila na to, aby sa po posledných mesiacoch ukázala v priamom prenose, bolo obrovským prekvapením. To však nikto nevedel, čo príde v nasledujúcich momentoch živého vysielania.

Keď sa jej moderátor večera Matej Sajfa Cifra spýtal, ako sa má, herečka vyšla s farbou von. A úplne bez hanby. „Mne sa darí výborne. Viete, je to trochu ťažké, ale ja unesiem veľa," povedala otvorene hneď na úvod a spomenula udalosti, ktoré sa jej udiali za posledných šesť mesiacov. „Preto som bola vybraná, aby som odovzdávala cenu v tejto kategórii, pretože ako viete, zajačikovia sú môj koníček,“ šokovala v priamom prenose svojím nadhľadom.

Hoci Hanina úprimnosť vzbudzovala dojem, že je otvorená vtipkovaniu, keď sa jej Sajfa spýtal, či je aj on v jej kategórii vhodných mužov, okamžite ho zmietla zo stola. „Nechcem vás uraziť, ale nikdy ste neboli," odbila ho suverénne. Moderátor sa však len tak ľahko nenechal a zaujímal sa, či je to otázka výzoru alebo financií.

„Ste málo škandalózny na to, aby som bola pol roka v bulvári,“ odpovedala mu okamžite herečka, ktorej Sajfa na oplátku hodil kompliment, že po tom všetkom, čím prešla, vyzerá naozaj výborne. „To má byť návrh?" zaujímala sa okamžite Gregorová, ktorej zjavne nerobí najmenší problém uťahovať si zo samej seba. „To sa mi páči, vy ste ostrá žena," zakontroval jej úprimne moderátor, ktorý ju následne vyzval, aby odovzdala cenu víťazovi ankety v kategórii herec roka.

