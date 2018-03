Mafiánska Pipina 18 rokov dozadu: Preboha, vlasy jej doslova horeli!

Gabriela Dzuríková

BRATISLAVA - Slovenská herečka Gabriela Dzuríková (45) sa do povedomia slovenských televíznych divákov dostala pred rokmi vďaka komediálnemu seriálu Mafstory, kde stvárnila priateľku mafiánskeho bossa, Pipinu. Známa Slovenka vždy pútala pozornosť svojimi ryšavými kučeravými vlasmi, no my sme natrafili na záber spred 18 rokov, kde má háro doslova v jednom ohni. Pozrite, ako vyzerala, keď mala 27!