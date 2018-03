Vacvalová odhodila zábrany a išla donaha: Pozrite na to telo!

BRATISLAVA - Fúúúha! Mladá moderátorka Lenka Vacvalová (28) sa do povedomia verejnosti dostala ako tvár módnej televízie Fashion Tv. Je to krásna žena, ktorá nedávno Topkám priznala, že má po svojom boku nového priateľa. A tým je český fotograf na voľnej nohe Jan Poláček, ktorý ju fotí pri každej možnej príležitosti. Nedávno ju cvakol v póze, ktorá mnohým jej fanúšikom vyrazila dych. Sexi ryšavka zahodila zábrany a na zasneženom kopci v Tatrách išla donaha. Pozrite na to sexi telo!

Sexi ryšavka a moderátorka Fashion Tv Lenka Vacvalová aktuálne prežíva šťastné obdobie. Nedávno nám priznala, že má po svojom boku nového partnera Jana, s ktorým trávi každú voľnú chvíľku. A že jej vzťah prospieva, vidieť aj na jej fotografiách, na ktorých pôsobí naozaj šťastne. Dokonca pri svojej láske dokázala zahodiť zábrany a odhodlala sa nafotiť sexi zábery, na ktorých je nahá. Na sociálnu sieť totiž pridala fotografiu, na ktorej je na zasneženom kopci bez oblečenia. Svoje nahé prsia si zakrýva iba rukami. Zaujímalo nás preto, ako sa jej fotilo a či jej nebola zima.

„No ono to je taký projekt, ktorý práve fotím s mojím priateľom Janom a volá sa Tatranské víly. Na rôzne miesta v Tatrách chceme vždy vyniesť nejaké šaty, a tu sme vyniesli takú dizajnérsku náušnicu, ktorú tam, bohužiaľ, keď zafúkal vietor, nebolo tak úplne vidieť. Ale je to tiež jedna z tých Tatranských víl, pretože podľa nejakých povestí žili v Tatrách na rôznych miestach víly, tak sme chceli tie povesti oživiť,“ vysvetlila Topkám Vacvalová, ktorej zima zjavne nebola.

„Celkom sa ten víkend oteplilo, ale vždy je to taká výzva, keď je naokolo sneh a je to celkom vtipné, lebo ja mám dole normálne lyžiarsku kombinézu, ktorú na fotke nie je vidno, je to tak šikovne urobené, aby to nebolo poznať,“ priznala s úsmevom moderátorka. Okrem toho sme zisťovali, či je vôbec hanblivá, keď sa verejne takto odhalila.

„Tak, to asi som, ale tak v tých Tatrách to vidia maximálne tie kamzíky a občas nejaký turista, ale väčšinou je tam v tých vysokých výškach málo ľudí,“ netajila Lenka, ktorá tiež tvrdí, že napriek odvahe nemá potrebu fotiť profesionálne akty pre pánsky magazín, má vraj na to priateľa. „Tak teraz som s fotografom, tak môžeme fotiť od rána do večera. Keď mi príde niečo zaujímavé niekde vyfotiť, nemám problém, ale nemám nejaké fotky, po ktorých by som túžila,“ dodala na záver ryšavka. Ale kto vie, možno časom predsa len niečo odvážne nafotí. Nechajme sa prekvapiť... Fotografiu nájdete v našej GALÉRII»