BRATISLAVA - Skladateľ, spevák a klavirista Michael Hopes má na konte novú skladbu. Prichádza s coververziou All Of Me, známeho hitu Johna Legenda, v modernom aranžmáne s beatboxom. Nový objav na hudobnej scéne si cover vybral úplne prirodzene, prezývajú ho totiž "slovenský John Legend. V pláne má aj postupne vydávať vždy jednu vlastnú skladbu a jeden cover.