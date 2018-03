Barbora Švidraňová to povedala na rovinu: Z materskej nevyžijem, musím si privyrábať!

BRATISLAVA - Hoci bude o chvíľu patriť medzi prominentné mamičky, potýka sa s problémami, ktoré prežívajú všetky bežné ženy. Talentovaná Barbora Švidraňová (29) už o niekoľko týždňov privedie na svet svojho prvého potomka, ktorého otcom je jej talianský partner Francesco. Po pôrode sa tak ocitne na materskej dovolenke, čo však, povedzme si na rovinu, z finančného hľadiska nie je práve med lízať. Podľa väčšiny žien je príspevok na dieťa žalostne nízky, a to si uvedomuje i samotná speváčka...

Zaujímalo nás ako v siedmom mesiaci tehotenstva zvláda prácu, ktorej má stále dostatok. „Toto bola jedna z mojich posledných akcií. Už sa chystám na takú teplákovú kultúru doma,“ povedala nám s tým, že premýšľala už aj nad tým, ako bude fungovať po pôrode.

„Uvidím, ako sa bude dať. Ale na tú jesennú a zimnú koncertnú sezónu sa pomaličky budem chystať. Určite sa nechcem vrátiť do práce nárazovo zo dňa na deň. Potom podľa toho, čo bude v ponuke a či bude o mňa záujem, sa rozhodnem,“ prezradila nám a zároveň dodala, že zostať celý čas doma si skrátka nemôže dovoliť.

Barbora Švidraňová sa pýši krásnym tehotenským bruškom. Už o pár týždňov na svet privedie svoje prvé dieťatko.

„Tým, že som samostatne zárobkovo činná osoba, tá materská mi moc nepomôže v tomto štáte,“ povedala na rovinu. „Takže si naozaj musím začať privyrábať, aj keď Francesco ma, samozrejme, bude podporovať. Ale to sa nedá iba takýmto spôsobom. Byť iba doma a nič nerobiť,“ zamyslela sa temperamentná ryšavka.

A keď už spomenula aj otca svojho dieťaťa, nedalo nám nespýtať sa, či budúci tatko plánuje speváčku podporiť aj pri pôrode, hoci množstvo času trávi v zahraničí. „Áno. No dúfam, že to stihne. Samozrejme, že máme naplánované to, že príde v okolí termínu, ktorý máme, ale človek nikdy nevie, či sa malé nerozhodne prísť skôr alebo neskôr,“ prezradila nám s tým, že i napriek tomu dúfa, že všetko vyjde podľa plánov a bábätko príde na svet za prítomnosti oboch svojich milujúcich rodičov.

Ak vás zaujíma, ako sa o seba Barbora počas thotenstva stará, ako sa na pôrod chystá či ako sa počas siedmeho mesiaca cíti, pozrite si náš videorozhovor vyššie.