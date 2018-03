Najkontroverznejší filmový sex posledných rokov: 65-ročná Kronerová musela ísť donaha!

Zuzana Kronerová spolu s českým kolegom Pavlom Novým zahviezdili vo filme Baba z ľadu, kde si zahrali aj milostné scény. A práve tie im vyrobili na okamih vrásky na tvári. Obaja totižto bojovali za to, aby pri nakrúcaní mali na sebe aspoň spodnú bielizeň. To však režisér počas natáčania striktne zakázal.

Hoci najskôr mali spodnú bielizeň na sebe a snažili sa, aby to nebolo vidieť, nakoniec z nich pri nakrúcaní perina nešikovne skĺzla a odhalila, že nie sú nahí. Režisér vtedy nekompromisne vyhlásil, že musia dať všetko dole. Hoci sa tomu herci bránili, napokon sa zachovali ako profesionáli a vyzliekli sa. Výsledok bol však veľmi decentný.

„Vždy je veľmi náročné niečo takéto točiť. Každý vám do toho kecá. Režisér našťastie mlčal a žasol. Videl som tam i des v očiach,“ prezradil denníku Aha! Pavel Nový a pokračoval: „Veľmi mi pomohla hlavne Zuzana Kronerová, s ktorou sme sa skvelo zohrali. Pomáhala mi veľmi nielen pri tej milostnej scéne, ale aj keď sme točili scény vo vode.“

Milostná scéna - kedy sa protagonistom nedarí sex a predstaviteľka Hany, Kronerová, nakoniec podľa scenára použije extra panenský olivový olej na premazanie intímnych partií - do filmu podľa herečky patrí. S tým súhlasí aj režisér. „Je to nakoniec vtipná, nežná scéna, ale samozrejme som sa bál, aby to vyznelo dobre,“ odvetil režisér, ktorý je určite nadšený aj z toho, že snímka bola v zahraničí nominovaná s ostatnými cudzojazyčnými filmami na Oscara. Fotografie nájdete v našej GALÉRII»