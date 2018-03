Módne (s)hity z premiéry 2: Nudný Bičan, zážitková Hatalová a... TOTO je slovenská Beyoncé!

Lucia Mokráňová, fitness trénerka

Neviem, prečo si ženy vytláčajú prsia pomaly až na kľúčne kosti. Povedal im niekto, že je to sexi alebo fakt nedokážu získať pozornosť inak? Nechcem sa nikoho dotknúť, ale toto mi príde neskutočný prvý plán. Ľadvinka je šik a momentálne veľký hit. Oceňujem výber tenisiek. V kombinácii s celkovým štýlom dávajú tomu trendy „look“.

Mamba Dasha Šarközyová a Tony Porucha, herečka a tanečník

Dokonalé! Ukážka dobrého vkusu a sofistikovanosti. Výborné partnerské zladenie v rafinovanom detaile. Topánky skvele ladia s partnerovou potlačou na košeli. Jej zas skvele oživujú čiernu voľbu. Dobre sa na to pozerá!

Mária Zelinová, moderátorka

Ako vždy skvele. Nie je čo vytknúť. Opäť potvrdené - v jednoduchosti je krása. Nositeľka nikdy nezanikne!

Martin Madej a Paulína Ištvancová, herec a speváčka

Trošku by som to vylepšila. Topánky mi prídu nuda. Siahla by som radšej po teniskách. Paulína zvolila dobre športovo-šik. Farebne vyvážené. Pohodlné a príjemné.

Mary Havranová, herečka

Akýkoľvek komentár je zbytočný. Jednoducho wau. Od hlavy po päťy neskutočná vyváženosť štýlu. Dokonalé. Ako vždy sa zopakujem - ostatné je vec subjektívneho pohľadu.

Melánia Kasenčáková, tanečnica

Výborný styling. Bunda je dominantný prvok vhodne podporeným zvyškom oblečenia. Tenisky vkusne ladia a dopĺňajú trendy „look“. Skvelý výber doplnkov vrátane účesu a mejkapu.

Veronika a Daniela Nízlové, speváčky z dua TWiiNS

Celkom fajn „look“. Akurát si myslím, že legíny patria do fitka. Volila by som skôr jeginsy alebo úzke čierne/šedé rifle, či koženné nohavice. Bolo by to viac „fashion“. Parádne topánky.

Štefan Skrúcaný, herec

Lepšie by to vyzeralo so športovým sakom ako oblekovým. Malo by to väčší štýl. Táto formálno-neformálna kombinácia sa trochu bije.

Tony Moisés, tanečník

Ako sa na tanečnú legendu patrí. Zaujímavé, pohodlné a štýlové. Farebne vyvážené. Trendové prvky skvele ladia s módnymi vychytávkami. „Cool“.

Natália Hatalová, speváčka

Rafinovaný styling dômyselne zladený v detailoch. Zelené lodičky skvele ladia so šatkou na tope. Oceňujem, že z jednoduchého stylingu vytvorila zážitok.

Vierka Ayisi, tanečnica

Zaujímavý styling. Štýlový v detailoch. Určite jej toto pristane viac, ako príliš uhladený a kontroverzný štýl. Má to nápad. A myslím, že tento večer si kreativitu žiadal. Slovenská Beyoncé. A opäť sa opakujem. Všetko ostatné je subjektívny pohľad.

Andrej Bičan s priateľkou Miškou, moderátor

Toto je nuda. Taký styling skôr na prechádzku do lesa. Na premiéru tanečného filmu sa očakáva niečo viac. Šmrnc, štýl, extravagancia, zaujímavá elegancia, kombinácia toho všetkého. Len nie károvaná koseľa. Od neho by som očkávala viac. Priateľka si mohla tiež dať viac záležať.