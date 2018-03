Jojkárka Parišková sa bude po 3-krát vydávať: Tajné zásnuby, pozrite na ten prsteň!

Jojkárska moderátorka Aneta Parišková už zhruba 2 roky tvorí pár so sympatickým Miroslavom Polakovičom (46), ktorý pracovne pôsobí v oblasti informačných technológií v Kalifornii. Tam vychováva aj svoje dve dcéry, a tak dokopy majú 5 detí. Napriek tomu si však dvojica nedávno kúpila aj spoločné hniezdočko v Bratislave, keďže Miroslav za svojou láskou chodí na Slovensko pravidelne a plánujú spoločný život. Ako sa zdá, to však nie je všetko, čo dvojica chce urobiť, aby svoj vzťah posunula ďalej.

Najnovšie sa ukázalo, že Aneta a Miroslav sa tajne zasnúbili. Moderátorke sa totiž na ruke ligoce prsteň s bielym očkom, čo si všimli ako prví v jojkárskom TopStare. Na otázku, či je zásnubný, jojkárka s úsmevom odvetila: „No, je diamantový.“ Aneta si však tieto radostné okamžiky chce zjavne nechať pre seba a zaryto mlčí, prezradila aspoň to, že je to dar od jej partnera: „Áno, je to dar od môjho partnera Mirka."

Napriek tomu sme ju oslovili aj my, no stojí si stále za svojím. „Nehnevajte sa, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať, naozaj nechcem k tomu nič hovoriť,“ odvetila topkám Parišková, čím však zvesti o zásnubách nevyvrátila. Podľa našich informácií, to zatiaľ držia v tajnosti, lebo si chcú tieto krásne chvíle vychutnávať čo najdlhšie v súkromí. Nechajme sa prekvapiť dokedy... Fotografiu prsteňa si môžete pozrieť v našej GALÉRII»