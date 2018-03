Módne (s)hity z premiéry: Extravagantný Cristovao, elegantná playmate, výborná Štumpfová!

Barbora Bakošová, 1. vicemiss Slovensko 2015

Jednoduché, príjemné. Na slovenské pomery asi až príliš obyčajné. Ale v jednoduchosti je predsa krása.

Ben Cristovao, spevák

Extravagantnosť sa tak trochu od neho očakáva. Môže si to dovoliť. Pristane mu. Zladené s osobnosťou a tiež príležitosťou. Či sa to páči, je vec subjektívneho pohľadu.

Dominika Rošková s priateľom Jaroslavom Packom, tanečnica

Čierna je obľúbená. Dominike pristane. V kombinácii s koženou bundou je to šik. Aby to ale nechytilo punc smútku, oživila by som to skôr farebnou kabelkou. Bolo by to viac „fashion“.

Partner sa zladil. Štýlovo spolu ladia. Čo je tiež dôležité, alebo malo by byť, keď ide o partnerov. Cez oblečenie by mali tiež komunikovať, že sú pár alebo sú tam spolu.

Emma Drobná, speváčka

Myslím, že týmto stylingom nič nepokazila. Opäť pre niekoho to môže byť až príliš jednoduché. Ale ako som povedala, dobrý štýl netreba prezdobovať.

Eva Cifrová, playmate

Veľmi vkusné, neskutočne elegantné. Oceňujem dômyselné ladenie v detailoch. Farebný detail na nohaviciach s farbou topánok. Mejkap a účes dokonalé!

Iveta Tkáčová, bývalá tanečnica a podnikateľka

Mohlo to byť bez komentára. Trochu sa mi bijú dva výrazné prvky: Klobúk a náušnice. Volila by som jedno alebo druhé. Pri tvorbe stylingu je dôležité si uvedomiť, čo je dominantný prvok. Možno keby boli náušnice jemnejšie. Modré pokojne môžu byť. Kabelku by som vymenila za menšiu. Ide predsa o premiéru.

Janka Slačková, modelka, tanečnica a redaktorka

Bielo-čierna kombinácia je klasika. Táto má nápad. Táto kabelka mi sem trochu neladí. Buď by som ostala pri bielo-čiernej kombinácii a zvolila napríklad bielu, alebo by som šla do farby. Táto je nevýrazná. Mejkap aj účes bez komentára.

Jasmina Tatyová, finalistka Miss Slovensko 2018

Opäť bielo-čierne ladenie. Dáme pristane a myslím, že netreba zbytočne plytvať slovami. Je to fajn a ostatné je na subjektívnom pohľade.

Karin Haydu s dcérou Vanessou, herečka

Karin je aktuálna, trendová a pristane jej to. V jej prevedení „maskáčová inšpirácia“ pôsobí šik a šmrncovne. Výborná voľba topánok a doplnkov. Vymenila by som akurát kabelku za menšiu. Farba je fajn.

Vanessa, ako vždy, dobrý výber. Nielen čo sa týka módnosti, ale aj ladenia s vekom. Mladá slečna nech je mladou slečnou.

Karolína Chomisteková, riaditeľka Miss Slovensko

Farebne zladené, nie je čo vytknúť. Veľmi zaujímavé sako zdobené kožušinou. Volila by som užší a kratší top, aby lepšie vyniklo. Takto sa stráca. Aj celková silueta by krajšie ukázala. V jej prípade je škoda ju skrývať. Mejkap aj účes výborný!

Katka Štumpfová, tanečnica

Výborné! Toto prevedenie formálneho nohavicového kostýmu je viac ako štýlové. Výborné zladenie jednotlivých odlišných prvkov. Skvelá farebná vyváženosť. Účes a mejkap zjednotené!