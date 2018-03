VIDEO Hviezda SuperStar s piesňou o pošte: Nie je to žiaden nováčik... Bodoval aj v inej šou!

Lacko sa totiž ešte v roku 2016 zúčastnil šou Česko-Slovensko má talent. Tam zabojoval s rovnakou piesňou Pošta, po ktorej ho porotcovia jednohlasne posunuli do ďalšieho kola. „Podľa mňa to je hit,“ prehlásila vtedy Lucie Bílá, s čím okamžite súhlasili aj Diana Mórová, Jakub Prachař a dokonca aj Jaro Slávik.

Chytľavý song napokon zožal úspech aj po dvoch rokoch v konkurenčnej televízii a skromný Lacko sa z postupu veľmi tešil. Ešte viac dojatá bola jeho mamina. Tá mladého muža celý život vychovávala a podporovala, hoci ona sama nemá práve jednoduchý osud. Okrem toho, že so svojím synom žije v extrémne ťažkých podmienkach, narodila sa s vážnou diagnózou – detskou mozgovou obrnou.

O mladého speváka sa otec síce nestará, no ako sám hovorí, s maminou si navzájom pomáhajú a starajú sa jeden o druhého. Zaujímalo nás, aké boli po odvysielaní šou na jeho výkon ohlasy a ako hudobník vníma to, že mnoho neznámych ľudí im teraz ponúka pomoc.

Lacko a jeho mamina sú mimoriadne skromní ľudia.

„Po odvysielaní kastingového kola som mal veľké ohlasy z Českej aj Slovenskej republiky, aj s ponukou materiálnej či finančnej pomoci. Veľmi som za to vďačný aj TV Markíza, TV Nova a všetkým ľuďom, ktorí prejavili záujem pomôcť nám,“ priznal úprimne Lacko, ktorý otvorene hovorí i o tom, že by chcel byť druhým Mirom Jarošom a venovať sa tvorbe muziky pre najmenších.

„Áno, chcel by som pokračovať v stopách Mira Jaroša a písať detské piesne, pretože si myslím, že je skvelé tvoriť pre deti. Vidím v tom veľký potenciál aj do budúcnosti, nakoľko tu nemáme príliš veľa interpretov, ktorí by sa detskej hudbe venovali,“ povedal nám mladý talent, ktorý dúfa, že Superstar dopomôže k tomu, aby sa s maminou mali lepšie.