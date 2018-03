Nový pár šoubiznisu: Vacvalová konečne priznala nového chlapa!

BRATISLAVA – Ach, tá láska! Mladá moderátorka Lenka Vacvalová (28) sa do povedomia verejnosti dostala ako tvár módnej televízie Fashion Tv. Je to krásna žena, ktorá svojím vzhľadom púta pozornosť všade, kde sa objaví. Napriek tomu po svojom boku dlho žiadneho muža neukázala. Topkám sa však podarilo zistiť, že už to tak nie je. Je zamilovaná a má nového priateľa. Pár tvorí s týmto fešákom!

Napriek tomu, že je Slovenka, je známejšia u našich bratov Čechov. Reč je o sexi ryšavke a moderátorke módnej televízie Fashion TV Lenke Vacvalovej, ktorá aktuálne prežíva radostné životné obdobie. Ako sa nám totiž podarilo zistiť, už niekoľko dní je šťastne zadaná. Jej novým priateľom je český fotograf na voľnej nohe Jan Poláček. Svedčia o tom napokon aj ich zamilované fotky, ktorými sa pred pár dňami pochválili na sociálnej sieti. Mnohí jej fanúšikovia jej ihneď začali gratulovať k novému vzťahu, preto nás zaujímalo, či naozaj ide o jej nového priateľa.

„Ou, no neviem, do akej miery chcem o tom hovoriť,“ vykrúcala sa zo začiatku kráska, ktorá o novom vzťahu najskôr hovoriť veľmi nechcela, no nakoniec predsa len čo-to prezradila. „Je to na začiatku, ale v podstate je to môj nový priateľ. Sme spolu iba chvíľočku, pred pár dňami sme si povedali, že asi je to vzťah,“ priznala topkám ryšavka. Zaujímalo nás preto aj to, kde sa zoznámili. „Je to dosť komplikované, ale asi nás spojili tie spoločné koníčky, pretože obidvaja máme radi hory a Tatry a skialpovanie a behanie, takže toto nás spojilo. V podstate sa poznáme možno 4 roky, nie však osobne, ale tak dlho sa vnímame,“ dodala moderátorka, ktorá po boku nového priateľa doslova žiari.

A aký je jej nový priateľ? „Mám rád spontánnych a pozitívnych ľudí a zakladám si na dôvere. Vyhľadávam výzvy a mám dobrodružnú dušu. Milujem cestovanie, šport a dobré jedlo,“ prezradil fotograf sám o sebe na svojej internetovej stránke. Držíme palce, nech im nový vzťah čo najdlhšie vydrží. Fotografie nového páriku nájdete v našej GALÉRII.