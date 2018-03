Jojkárska hviezdička zložila umelinu: Odpadnete, ako vyzerá BEZ NICH!

Zuzana Žilinčíková

BRATISLAVA - Zbavila sa svojej veľkej pýchy! Jojkárska hviezdička Zuzanita Žilinčíková (32) je verejnosti známa najmä zo šou Take me out, kde svojimi doslova veľkými ústami nekompromisne zrušila nejedného nádejného nápadníka hľadajúceho tú pravú. Okrem napichaných pier často a rada vystavuje na obdiv aj bujné silikónové poprsie, no vynímajúc tieto úpravy, má sexi blondínka jeden ďalší výrazný tuning, ktorým svoj vzhľad vylepšuje...