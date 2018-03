Šok v súťaži krásy: Z Miss Slovensko odstúpila jedna z finalistiek... Pre toto!

Toto nik nečakal! Súťaž Miss Slovensko 2018 bude tento rok iná ako doteraz. Namiesto 12 finalistiek sa vo finále objaví iba 11 dievčat. V týchto dňoch sa totiž jedna z nich - finalistka č. 12 Jana Kadvanová z Galanty rozhodla pre nečakaný krok. Odstúpila z prestížnej súťaže, po ktorej túžia tisíce dievčat.

Súčasťou 23. ročníka projektu Miss Slovensko je od dnešného dňa tak len jedenásť finalistiek. Ako sme sa od riaditeľky súťaže Miss Slovensko Karolíny Chomistekovej dozvedeli, súťaž opúšťa finalistka z osobných dôvodov. „Bolo to jej rozhodnutie, odstúpila z osobných dôvodov. K tomu asi niet čo dodať. Samozrejme to rešpektujem, je to jej rozhodnutie,“ povedala topkám Chomisteková s tým, že hoci sa ocitli v takejto situácii po prvýkrát, žiadnu náhradníčku za ňu hľadať nebudú.

„Stalo sa to prvýkrát, ale keďže to bolo z osobných dôvodov, ja to rešpektujem a pokračujeme ďalej do finále s 11 dievčatami. Tento rok nie je náhradníčka, ale v princípe to nie je nejaký veľký problém,“ dodala riaditeľka Miss.

„Celému tímu veľmi pekne ďakujem za možnosť byť finalistkou tejto prestížnej súťaže, ale aj za to, že moje osobné dôvody pochopili. Všetkým dievčatám držím palce, každá z nich si zaslúži vyhrať,” povedala pre jojkársky Topstar Jana Kadvanová.

Finále súťaže Miss Slovensko sa uskutoční 28. apríla a v priamom prenose ho odvysiela TV JOJ. Jedenásť finalistiek čaká v najbližších dňoch sústredenie v kaštieli neďaleko Bratislavy.