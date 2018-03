Protestujte vo voľnom čase! Odkazoval Filan a teraz..."Arogantný" Boris si sype popol na hlavu!

A dal to aj patrične najavo! Svedkom jeho hnevu sa stala náhodná nakupujúca, ktorú spisovateľovo správanie šokovalo až natoľko, že sa s tým, čo počula, rozhodla podeliť na sociálnej sieti. Hovorí, že o piatej hodine predavačka v bratislavskom kníhkupectve oznamovala zákazníkom, že prevádzka je už zatvorená. Vedenie sa totiž rozhodlo pracovníkom pre jeden deň skrátiť pracovný čas, aby sa mohli zúčastniť pochodu.

Ako pani Valéria napísala, nikto zo zákazníkov s touto skutočnosťou problém nemal a všetci sa s úsmevom otočili a odišli. Až na jedného. „Môžem vám niečo povedať? Demonštrujte si koľko chcete, ale vo svojom voľnom čase! Vy ste tu pre nás, my vám platíme, toto je obchod pre verejnosť,“ začal sa údajne rozčuľovať Filan.

Boris Filan čelí ostrej kritike verejnosti. Nepáčilo sa mu, že bratislavské kníhkupectvo kvôli pochodu okresalo otváracie hodiny.

Keď predavačka spisovateľovi oznámila, že je to rozhodnutie ich šéfa, jeho hnev dosiahol vrchol. „Váš šéf je idiot,“ vyhlásil vraj. Keď sa pracovníčka neveriacky spýtala, čo povedal, Boris jej neváhal celú situáciu vysvetliť. „Si dovolí zatvoriť kvôli demonštrácii. Máte demonštrovať prácou a nie tým, že zatvoríte. Si predstavte, že by teraz všetky obchody pozatvárali,“ stál si ďalej za svojím.

Tento príspevok sa rýchlosťou blesku rozšíril po rôznych stránkach na Facebooku a verejnosť na Filanovi nenechala suchú ani nitku. Ľudia ho začali označovať ako arogantného človeka, ktorý podľa nich vraj v sebe nemá kúska citu, zdravého úsudku či morálky. V tejto súvislosti sme oslovili, samozrejme, aj samotného spisovateľa, nech nám prezradí, ako celú situáciu vníma on.

„Vošiel som do kníkupectva, kde som potreboval pre svoju prácu knižku o Štúrovi a v pracovnom čase zatvárali. Povedal som, že si myslím, že v tomto meste by bolo najlepšie, keby sa demonštrovalo prácou,“ priznal hneď na úvod. O pár chvíľ si však začal sypať popol na hlavu na adresu svojho vystupovania voči predavačke. „Mrzí ma, že som trápil tú dievčinu, ktorá za nič nemôže. Ona je len pracovníčka,“ povedal nám úprimne, hoci si vzápätí neváhal trochu rypnúť.

„Už som sa jej ospravedlnil. Rád by som jej dal knižku, ale, bohužiaľ, už je vypredaná,“ prehlásil. Keď sme sa zaujímali, čo si o demonštráciách myslí, odkázal nás na to, čo povedal hudobník Janko Lehotský. „On to povedal najlepšie. Že čas uvidí,“ uzavrel príkro.

Spýtali sme sa aj na to, či si stojí za tým, že urazil šéfa kníhkupectva, ktorého ostro označil ako idiota. „No jasné. Pretože robiť to takýmto spôsobom... To sú ľudia, ktorí roky a mesiace mlčia. A svojím spôsobom tu existujú. Som nezažil, že by ten ich šéf niekde vystúpil a bol odvážny sám za seba,“ vysvetľoval nám svoj pohľad na vec.

„Išiel som po Poštovej ulici a strašná psychóza tam vznikala. Obracali sa na mňa desiatky ľudí. Že pán Filan, povedzte Kiskovi a Sulíkovi... Zdá sa mi, že keď vznikne masová akcia, je ľahké sa k nej pridať,“ snažil sa nám vysvetliť, prečo celú situáciu vníma kriticky. „Počas roka v tom kníhkupectve neprejavili nijakú odvahu. Ja som nechcel byť zbabelý. Povedal som svoj názor verejne, bol som za to napádaný. Ja som si za seba povedal svoje. S tisíckami ľudí byť smelý je dosť jednoduché,“ dodal na záver Filan.

Hoci sme sa snažili zistiť, ako celú situáciu vníma vedenie kníhkupectva a konkrétna pracovníčka, do vydania článku na naše otázky neodpovedali.