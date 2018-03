Pociskovej najkrajšie tehotenské FOTO: Aha, ako vyzerá pár týždňov pred pôrodom!

BRATISLAVA - Už sa jej to kráti! Keď talentovaná Nela Pocisková (27) začiatkom októbra priznala, že je tehotná, mnohí zostali v šoku. Len krátko predtým sa totiž vrátila naplno do práce po materskej dovolenke, ktorú strávila starostlivosťou o čoskoro dvojročného synčeka Hektora. Odkedy na verejnosti prasklo jej sladké tajomstvo, však už prešlo viac ako 6 mesiacov a... Pozrite, ako tehotná speváčka vyzerá dnes!

Nela už viackrát priznala, že toto tehotenstvo prežíva inak, ako to prvé. Kým pred dvomi rokmi takmer nepociťovala žiadne výraznejšie nevoľnosti, teraz to pre ňu nebola práve prechádzka ružovou záhradou. A hoci nebol druhý potomok s Filipom Tůmom plánovaný, obaja rodičia sa už na bábätko veľmi tešia.

Nela Pocisková zverejnila krásne tehotenské fotografie.

Usmievavá speváčka sa netají tým, že by si priala, aby k malému Hektorovi pribudlo dievčatko. Ťažko však povedať, či sa jej toto želanie vyplní. Ako sa totiž hovorí, synovia počas tehotenstva mamičke na kráse pridávajú a s nežnejším pohlavím je to presne naopak.

Nela však zďaleka nevyzerá na to, že by jej bábätko ubralo čo i len kúsoček z atraktívneho vzhľadu. Blondínka sa totiž ešte pred pôrodom stihla dať nafotiť Jane Keketi, ktorá budúcej dvojnásobnej mamine zhotovila prekrásne snímky. Z umelkyne šťastie doslova srší a vyzerá to tak, že príchod bábätka je už naozaj na spadnutie.

Vyzerá to tak, že nový člen rodiny príde na svet už čoskoro.

„Nelinka, teba je fotiť je radosť! A som veľmi rada, že sme to stihli,“ odkázala Pociskovej pod tehotenským záberom známa fotografka. Hoci presný termín pôrodu známy nie je, z toho, čo napísala, je jasné, že dieťatko sa už pomaly, ale isto chystá na svet za svojimi rodičmi a bračekom.