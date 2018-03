Vyplastikovaná nádhera z jojkárskych obrazoviek prekvapuje: Je TEHOTNÁ!

BRATISLAVA - Bude z nej mama! Simona Butinová (26) sa do povedomia verejnosti dostala pred piatimi rokmi, keď v celej svojej nahej kráse uvádzala Sexy šport na obrazovkách markizáckej televízie Dajto. V lete sa zas predviedla v jojkárskej šou Take me out a najnovšie zahviezdila v Nákupných maniačkach. A aktuálne ultraštíhla tmavovláska na seba upozorňuje opäť. Na sociálnej sieti sa totiž pochválila, že čaká dieťa.

Simona Butinová televíznym divákom nie je neznáma. Predstavila sa už v niekoľkých programoch na obrazovkách Jojky či televízie Markíza. Naposledy to boli Nákupné maniačky, kde nakupovala spolu s ďalšími kolegyňami z letnej zoznamky Take me out. No a len čo tmavovláskin týždeň v šou pominul, pochválila sa na Facebooku veľkou novinou.

Na profil zavesila fotku ultrazvuku a záber, na ktorom si drží oblé bruško. „Rozhodla som sa, že nastal už ten správny čas podeliť sa s vami o radostnú správu. Áno, je to tak, čakáme vytúžené bábätko a bude zo mňa mamina. Život sa mi pomaly obracia úplne na ruby, ale v dobrom zmysle. Sme tí najšťastnejší budúci rodičia,“ napísala k záberom Butinová. Gratulujeme!