BRATISLAVA - Každý z nás pozná ten pocit trápna, ktorý môže vzniknúť vo výťahu. Či už je to v práci alebo doma, sú to situácie, keď dochádza k nudným rozhovorom, konfrontáciou so zvláštnymi zvykmi susedov a podobne. Čo najviac z týchto typov ľudí vo výťahu sa vo svojom novom skeči pokúsila pokryť dvojica youtuberov Lukáš Frlajs a Matej Zrebný.