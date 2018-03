Tragické chvíle v Jojke: Všetci v smútku... Vážnej operácie sa už nedočkal!

Hoci bojoval zo všetkých síl, nového srdca sa už nedočkal.

BRATISLAVA - Bol usmievavý, veselý a plný života. A to aj napriek tomu, že každý deň pre neho znamenal boj o život. O Jurajovi (21) by zrejme nikto na prvý pohľad nepovedal, že je iný a niečím sa líši od svojich rovesníkov. Pravdou však je úplný opak. Už od detstva mal totiž problémy so srdcom, ktoré nedokázal vyriešiť ani strojček. Chlapcovi už zostávala iba jediná možnosť - transplantácia.