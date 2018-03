Šok na obrazovkách Jojky: TOTO tu ešte nebolo... Súťažiaci totálne zahanbili porotcov!

Šou Moja mama varí lepšie ako tvoja patrí na obrazovkách Jojky k tým najobľúbenejším.

BRATISLAVA - Šou Moja mama varí lepšie ako tvoja patrí na obrazovkách Jojky k tým obľúbeným. Veľké množstvo skalných fanúšikov si pravidelne sadá k televíznym obrazovkám, aby si opäť mohli vychutnať nápadité recepty súťažiacich. No v posledných dňoch je to celé trochu inak - proti Ivanovi Rusinovi (50) a Františkovi Sedlákovi (26), ktorí sú v šou už rekordne dlho, sa totiž postavili uznávaní špecialisti Martin Korbelič (42) a Marek Ort (40). No a na obrazovkách nastala šokujúca situácia!