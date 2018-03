Dráma u slovenského youtubera: Pád zo skaly, zlomená chrbtica a... obavy z ochrnutia!

V ich rodine sa totiž pred pár dňami odohralo obrovské nešťastie. Youtuberov otec totiž pred pár dňami spadol z výšky 300 metrov a z dramatického pádu sa prebral až po dvoch hodinách v snehu. „05. 03. asi o 11-tej mi volal tatko, že ako sa mám, čo robím a že on je v Tatrách,“ začal svoje rozprávanie na sociálnej sieti Explo.

Podľa neho nič počas telefonického rozhovoru nenaznačovalo, že by sa dialo niečo nezvyčajné. „Tatko sa v tom čase prebral po dvoch hodinách, rozbitý po 300-metrovom páde v Tatrách. Čakal na prílet vrtuľníka, ktorý si sám zavolal,“ prezradil svojim sledovateľom.

Exploited hovorí, že to, že jeho otec strašidelný pád prežil, je hotový zázrak.

Čo sa stalo, sa Youtuber dozvedel až po štyroch hodinách.„Zisťujem, že leží v nemocnici, lebo sa šmykol pri skialpiningu a padol do doliny. Čakala ho operácia chrbta a strašne som sa bál. Zázrak bol to, že to vôbec prežil, ale stále tu bola veľká šanca, že nebude môcť chodiť,“ priznal vydesený Youtuber.

Jeho otec mal totiž naozaj komplikované fraktúry. Okrem zlomenej panvy, troch chrbtových stavcov a ruky mal dolámané aj rebrá. „Dnes som za ním bol a cíti si nohy. Bolí, ale vie nimi hýbať. Srandovali sme a celkovo sa tvári, akoby spadol len z vleku. Mal šťastie v nešťastí a som strašne rád, že to celé dopadlo nakoniec takto dobre,“ napísal na záver Explo, ktorý tatkovi odkazuje, že je frajer. A veru, naozaj je!