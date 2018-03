BRATISLAVA - Ani jeden z nás neznášal písať o úmrtiach známych hudobníkov, veď kto by to rád mal... Keď zomrel Michael Jackson či George Michael, vydýchol som si, že to vyšlo práve na jeho službu. Viac článkov však už Peter Lehotský nenapíše, v pondelok som sa so zdesením dozvedel o jeho náhlej smrti. Zasiahla aj mnohých jeho priateľov z hudobnej scény. Takto naňho spomíname.