Horor počas pôrodu: Nela Pocisková totálne zhrozená!

Hoci pôrod by mal byť tým najkrajším dňom v živote matky, pre 28-ročnú Martu z východu to bola hororová trauma na celý život. Tá totiž pri pôrode svojho prvorodeného dieťaťa v trebišovskej nemocnici začala doslova horieť po tom, čo sa z výparov dezinfekčného roztoku vznietila podložka, na ktorej ležala.

Keďže jej bola vpichnutá takzvaná epidurálka, mladá mamička na spodnej časti chrbta a na nohách spočiatku vôbec nič necítila. „V jednej chvíli som si však položila ruku k bedrám a cítila som strašnú horúčavu. Pozrela som sa dole a videla som plameň. Strhla som medzi mnou a doktorom plachtu, a vtedy to už videli aj oni. Rýchlo to začali hasiť. Bol tam normálne oheň,“ povedala so smútkom v očiach Marta, ktorá mala počas celého incidentu bábätko stále v brušku.

Mladá žena utrpela rozsiahle popáleniny druhého a tretieho stupňa, no aj keď sa jej hneď po pôrode ujali chirurgovia, následky jej zrejme ostanú do konca života. Pred touto katastrofou však brunetka zažila ešte jednu nemilú ranu osudu. Len dva mesiace pred pôrodom totiž navždy prišla o manžela, ktorý prepadol alkoholu a trpel ťažkými depresiami.

Pomôcť osudom skúšanej mamičke sa preto v spolupráci so Siedmym nebom rozhodla speváčka Nela Pocisková, ktorá je sama v očakávaní druhého potomka. „Sú to nesmierne ťažké osudy. Ja ju obdivujem. Ona prežila také veci, že to je už veľa aj na koňa, si myslím. Viem, čo je to zažiť pôrod a porodiť dieťa, starať sa o neho. Ja len môžem dať klobúk dole. Pôrod by mal byť príchodom nového človeka na svet, krásny zážitok a mať z toho takúto traumu, je naozaj trauma na celý život,“ skonštatovala Pocisková. Aké prekvapenie si spoločne s Vilom Rozborilom pre Martu pripravili, si môžete pozrieť už dnes večer na JOJke.

