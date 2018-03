Dramatická VZBURA v Jojke: Celebrity odmietli nakrútiť novú časť obľúbenej relácie!

Zábavno-publicistická šou sa totiž zaoberá glosovaním udalostí posledných dní. Protagonisti Sedem sú známi tým, že si pred ústa nedávajú servítku a s veľkou dávkou irónie komentujú aktuálne dianie na Slovensku. Tento týždeň však JOJ-ka reláciu neodvysiela. Glosátori sa totiž rozhodli, že novú epizódu nakrúcať nebudú.

Populárna relácia sedem sa tento týždeň na jojkárskych obrazovkách neobjaví.

„Dovoľte nám informovať vás, že protagonisti a tvorcovia televíznej relácie SEDEM sa vzhľadom k bezprecedentnej tragickej udalosti, ktorá otriasla celým Slovenskom a z úcty k obetiam dvojnásobnej vraždy, rozhodli tento týždeň nevyrábať a neodvysielať pravidelnú týždennú zábavno-publicistickú reláciu,“ znie oficiálne stanovisko z bratislavskej Koliby.

Hoci vedenie televízie mohlo na tento krok reagovať rozhorčene, JOJka rozhodnutie prijala a podporila. „V čase, keď je celá krajina v zhrození a smútku, je pre tvorcov nemysliteľné vtipkovať na akúkoľvek tému. Tvorcovia sa týmto tichým protestom pripájajú ku všetkým slušným ľuďom, ktorí veria, že spravodlivosti bude tentokrát konečne učinené zadosť. TV JOJ vyjadruje plnú podporu k tomuto stanovisku tvorcov relácie SEDEM,“ napísali vo svojom vyjadrení.

Samotní herci, ktorí zvyknú v relácii účinkovať, sú úplne zdesení. „Je to strašné, takéto niečo signalizuje, že v tomto štáte nie je všetko v poriadku, pokiaľ ide o bezpečnosť občanov a samozrejme, v tomto prípade novinárov. A obzvlášť je smutné asi povedať, že tieto veci začnú tým, keď politici štvú proti novinárom. To sú také štartovacie momenty, ktoré majú potom takéto tragické konce,” povedal pre topky.sk Milan Lasica.

Hoci si v relácii neraz robili srandu z korupcie a predajných politikov, v tejto situácii by to bolo samozrejme nemiestne. Vyzerá to totiž tak, že práve na odhalenie prepojení mafie a vládnych predstaviteľov doplatil mladý novinár. „Vieme, ako sa darí zlodejom DPH, nemusím ani menovať všetky tie mená. Jedno je isté, že niektorí predstavitelia moci sú zapletení v spolupráci s organizovaným zločinom a že tá dôveryhodnosť tohto politického prostredia je nízka, takmer nulová,” skonštatoval vo vyjadrení pre topky.sk Milan Kňažko.