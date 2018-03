Brutálny trapas Eriky Barkolovej: Hanbiť sa bude minimálne do 80-tky!

BRATISLAVA - Ako sa hovorí, aj majster tesár sa občas utne! To je aj prípad Eriky Barkolovej (40), ktorá pred televíznymi kamerami pôsobí dlhé roky, pričom z každej odvysielanej reportáže je jasné, že blondínka je vo svojej práci naozajstným profíkom. A hoci by sa mohlo zdať, že ostrieľaná moderátorka sa nedá len tak vyviesť z rovnováhy, v minulosti sa jej predsa len stalo niečo, kvôli čomu sa cíti trápne ešte dnes.

Sexi moderátorku sme stretli na Česko-Slovenskom plese v Prahe, kde sa síce objavila ako hosť, no i tak so sebou vzala kameramana, s ktorým vyspovedala niekoľko prominentných hostí. „Musím sa priznať, že tieto dve veci najradšej skĺbim. Prišla som sem ako hosť na pozvanie organizátorov, som tu už tretí rok, za čo im veľmi pekne ďakujem. Takto ma to baví asi najviac. Ak by som prišla len ako hosť, tak sa síce zabavím, ale takto to má pre mňa taký hlbší význam,“ povedala nám sympatická blondínka, keď sme sa vypytovali, či jej neprekáža pracovať aj na spoločenských udalostiach, ktorých sa zúčastňuje súkromne.

Erika Barkolová sa na Česko-Slovenskom plese venovala práci, a to i napriek tomu, že bola pozvaná ako prominentný hosť.

Keďže je Erika známa tým, že je ambiciózna a vďaka svojmu temperamentu a usilovnej práci sa dostane i tam, kam ostatní prístup nemajú, zaujímalo nás, či sa počas dlhých rokov redaktorskej práce stalo i niečo, čo sa jej práve nevydarilo. A veru, odpoveďou nás poriadne zaskočila! „Áno stalo, ale to naozaj nemôžem zverejniť. Lebo to je tak strašne veľký trapas, že ten zverejním naozaj až po osemdesiatke. Bolo to veľmi dávno a odvtedy, keď idem na akúkoľvek výrobu do terénu, tak si zistím úplne všetko,“ povedala nám záhadne, no pri spomienke na nečakanú situáciu sa už v súkromí zjavne zabáva.

Hoci celú historku rozviesť nechcela, predsa nám len niečo naznačila, keď pokračovala v rozprávaní. „Čiže teraz sa mi nemôže stať, že si niekoho s niekým pomýlim. A iba pripomínam, že v tom čase, keď sa to stalo, a opakujem, bol to obrovský trapas, neboli ešte smartfón a nebol internet v mobile, čiže Google nefungoval. Takže to preto, no,“ prezradila nám s tajomným úsmevom energická moderátorka. Nuž, toto tajomstvo sa zrejme na verejnosti tak skoro neprevalí. Predsa len, na blondínkinu osemdesiatku ešte zostáva čakať dlhých 40 rokov.