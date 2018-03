Nebojácna reportérka Kristína Kövešová po vražde Janka Kuciaka: Vyhrážajú sa mi, ale ja sa nebojím!

V pondelok celým Slovenskom otriasla vražda novinára, ktorý sa nebál hrýzť do najvplyvnejších osobností slovenskej spoločnosti. Ako celú túto situáciu vnímaš ty?

Úprimne, som z toho nesmierne smutná. Vražda Jána Kuciaka a jeho priateľky prekročila všetky hranice. Vnímam to ako zastrašovanie novinárov, varovanie, aby sme nestrkali nos tam, kam nemáme, a snahu nás umlčať. To sa ale nestane! Osobne budem ďalej, nie len za Janka, ale za všetkých ľudí, ktorí veria v dobro, bojovať za spravodlivosť. Vyhasli dva nevinné ľudské životy, ich rodinám vyjadrujem úprimnú sústrasť a verím, že Slovensko nedovolí, aby sa na tento otrasný čin zabudlo. Musíme bojovať, nech sú vrahovia potrestaní a pravda konečne odhalená.

Tebe samej sa už niekoľkokrát vyhrážali. Podala si aj trestné oznámenie?

Čo sa týka nebezpečného vyhrážania, podala som dve trestné oznámenia. Prvé bolo, keď sme na pumpe pri Trnave konfrontovali skupinu ľudí, ktorí tam podľa viacerých svedkov otravovali vodičov, okrádali ich a ženy veštili. Po agresivite a útokoch mi muž ukázal zbraň so slovami, či chcem mať problém. Polícia ho zatkla, no nakoniec to skončilo len ako priestupok. To v preklade znamená, že sa nič nestalo. Keby som ho neprovokovala, tak by neútočil. Muž s bohatou kriminálnou minulosťou. Ešte dal trestné oznámenie na mňa, za krivé obvinenie. To mu však neprešlo. Táto skupina tam chodí veselo dodnes a pokračuje vo svojej činnosti.

Druhé trestné oznámenie som dávala, keď na nás pred časom strieľali v Dolných Orešanoch. Chcela som vyjadrenie od muža, ktorý mal na farme ukrytých do 90 psov a podľa viacerých svedkov ich využíval na nelegálne psie zápasy. Namiesto odpovede na moje otázky po nás najprv strieľal, hádzal delobuchy, vulgárne nadával, vyhrážal sa zabitím a nakoniec ešte, keď išiel okolo autom, namieril na nás zbraň. Jano z Trnavy je podľa mojich informácií v kriminálnom prostredí dobre známy. Ľudia z Trnavy sa ho boja. Ja nie! Polícia ho po streľbe zadržala a bolo mu vznesené obvinenie. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne.

O vyhrážkach novinárom sa hovorí, akoby to to bolo niečo výnimočné a bežne sa to nedialo. Aj včera sa prezident policajného zboru vyjadril, že redaktori, ktorí majú obavy, by mali kontaktovať políciu. Z niekoľkých posledných skúseností to však vyzerá skôr tak, že ak sa aj niekto ozve, kompetentní to berú na ľahkú váhu...

Mne sa vyhrážajú pravidelne. To, že ma zničia ako novinárku, zle dopadnem, alebo ma zabijú. Nič výnimočné. Bežne po mne kričia, vulgárne nadávajú, vyhrážajú sa, mlátia mi do kamery či útočia aj fyzicky. Takmer pri každej konfrontácii niekoho pri kriminálnej činnosti sú útoky a vyhrážky. Pred časom mi muž, ktorého som konfrontovala, s úsmevom do tváre hovoril, že má zbrojný preukaz a pokojne sa môže stať, že omylom si pomýli kameru so zbraňou a nabudúce, ak prídem, môže na nás vystreliť. Ešte si aj odfotil moje auto. Toto je bežná realita. Kriminálnici vedia, ako sa vyhrážať v medziach zákona, aby bolo jasné, o čo ide, no skutok sa v podstate nestal. Keď to presiahne medze, ako je napríklad streľba, volám políciu. Ale pri takýchto útokoch to robiť nebudem, viem, ako by to dopadlo a je to zbytočné.

Máš odvahu púšťať sa do prípadov, do ktorých sú často zapletení aj rôzni vplyvní ľudia. Po tom, čo sa včera stalo, nezačala si pociťovať strach?

Strach nemám. Som z toho akurát veľmi smutná a znechutená. Vyhrážať sa a útočiť je jedna vec, no úkladná vražda dvoch nevinných mladých ľudí kvôli novinárskej práci, to už prekročilo všetky medze! Pýtam sa, kto si toto dovolil a čo novinár zistil, keď za to zaplatil životom? Kto ohrozuje slobodu slova na Slovensku? Už nie sme 90-tych rokoch! Uvedomujem si riziká svojej profesie, no nevzdám sa. Ešte viac budem bojovať za spravodlivosť. Nenechám sa zastrašiť a viem, že ani moji kolegovia nie. Slovensko sa musí zmeniť!

Na sociálnej sieti si sa vyjadrila, že ťa opäť napadli. Čo sa stalo?

Niekoľko dní sledujeme skupinu zlodejov v Nitre. Kradnú v nákupnom centre a na krádeže využívajú aj deti. Ich drzosť je naozaj na popredných priečkach. Ak na nich zamestnanci upozornia, vyhrážajú sa. Majú z nich strach. Keď sme ich konfrontovali, najprv za nami prišiel vysoký muž a začal sa vyhrážať a pľuť po nás. V nedeľu nám zase ďalší chceli rozbiť kameru a útočili na nás. Potom nás doslova vytlačili z centra von a ešte mi zablokovali auto. Keby som volala políciu, bol by to pravdepodobne zase len priestupok. Tak to už ani nerobím.

Spomínala si, že za posledné dva týždne si dostala viacero varovaní. O čo išlo?

Musím priznať, že za posledné dva týždne som dostala viacero varovaní z rôzneho prostredia, že keď narazím pri svojej práci na skutočne veľké ryby, zmiznem alebo ma jednoducho niekto zastrelí. Prekvapilo ma to, boli to silné slová, no keď mi to povedal už tretí človek, zamyslela som sa nad tým. Po Jankovej smrti si uvedomujem, že je to realita.