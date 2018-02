Takáto erotická ešte nebola: Dara Rolins odhalila svoje intímne MIESTA!

Dara Rolins

BRATISLAVA - Ukázala dokonalé telo bohyne! Dara Rolins (45) je u nás a českých susedov okrem svojej hudobnej kariéry obdivovaná i vďaka faktu, že vyzerá skrátka perfektne. Okrem toho za reč stojí i jej osobný vzťah k fanúšikom, ktorých často doslova zavalí svojou pozitívnou energiou a jedinečnou slobodnou osobnosťou. Slovenská diva totiž nikdy nebrala ohľad na to, kým ju ľudia chcú mať a svoj život prežíva po svojom bez ohľadu na to, čo si o nej myslia ostatní. A to dokázala i najnovšie. Speváčka totiž zverejnila poriadne šteklivý videoklip, ktorý je doslova nabitý erotikou!