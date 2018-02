Krutá rana pred narodeninami: Jiří Menzel v ohrození života!

PRAHA - K okrúhlemu jubileu dostal predčasný "dar", aký by si neželal nikto z nás. Jiří Menzel dnes oslavuje 80. narodeniny, ku ktorým mu však nebolo dožičené to, čo si všetci najviac prajeme. Jeho zdravie je totiž už niekoľko mesiacov značne podlomené a počas celého januára zvádzal ťažký boj o život...

Jiří Menzel patrí vo svojom odbore už dlhé roky medzi špičkových profesionálov. Počas svojej kariéry sa mu podarilo to, čo dokázal skutočne len máloktorý Slovák či Čech. Jeho prvý celovečerný film Ostro sledované vlaky z roku 1966 získal prestížne ocenenie Oscar za najlepší zahraničný film. O 19 rokov tento triumf takmer zopakoval. Dnes už kultová snímka Vesničko má středisková bola totiž na Oscara nominovaná taktiež.

Vo filme Vesničko má středisková, ktorý bol nominovaný na Oscara, si nezabudnuteľnú úlohu zahral aj zosnulý Marián Labuda.

V roku 1990 žal fenomenálny režisér úspechy opäť. Na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne získal ocenenie Zlatý medveď za trezorový film Skřívánci na niti. Po šiestich rokoch od tejto udalosti sa mu v domácom Česku dostalo tej najvyššej pocty. Na jeho tvorbu boli u našich susedov takí pyšní, že mu bez najmenšieho zaváhania udelili cenu Českého leva za dlhoročný umelecký prínos českému filmu.

Okrem toho, že má Menzel na konte množstvo ďalších známych filmov a patrí k najúspešnejším režisérom, šťastie našiel i v súkromnom živote. Manželka Oľga (39) mu pred tromi rokmi priviedla na svet dcérku Evu Máriu. Jiřího tak v živote postretlo to najväčšie šťastie, hoci sa nikdy netajil tým, že pôvodne žiadne deti nechcel. „Bolo mi to cudzie. Teraz ma mrzí, že som na to prišiel až tak neskoro. Je to moja hlúposť a ďakujem Olinke, že ma vlastne napravila,“ vyjadril sa vtedy pre český Blesk.

Zdravotný stav Jiřího Menzela sa postupne zhoršoval od jesene minulého roku.

Rovnaké šťastie mu, bohužiaľ, neprialo po zdravotnej stránke. Už počas minuloročnej jesene mal režisér zdravotné problémy, ktoré vyústili do obrovskej drámy. Po nevinnej bolesti ucha a hlavy nasledoval kolaps. Menzel sa musel podrobiť niekoľko hodinovej náročnej operácii mozgu, po ktorej ho uviedli do umelého spánku a prebral sa až tesne pred vianočnými sviatkami.

Hoci to vyzeralo tak, že sa Jiří pomaly zotavuje, opak sa stal pravdou. V januári sa totiž začali objavovať informácie, že oscarového režiséra z ARO opäť previezli na oddelenie so zvýšenou starostlivosťou a ešte koncom mesiaca sa potvrdili správy, že Menzel je v stave, ktorý vyžaduje 24-hodinovú lekársku starostlivosť.

Momentálne o zdravotnom stave umelca nie sú žiadne nové informácie, a tak nie je jasné, či sa situácia stabilizovala, zhoršila alebo, v tom najšťatnejšom prípade, zlepšila.