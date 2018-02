Miko Hladký už viac nie je HLADNÝ: Wau, spevák parádne schudol, toto je za tým!

BRATISLAVA - Už dlhší čas Miko Hladký (46) čelí kritike na adresu svojej váhy, ktorá za posledné roky výrazne vzrástla. V zaoblenom spevákovi by ste márne hľadali sexsymbol spred desiatich rokov, keď speváka obdivovala takmer každá žena. Najväčšie urážky prišli pred necelým rokom, keď sa líder kapely Gladiátor spolu s ďalšími umelcami dal v Chart Show nahovoriť na prespievanie svetového hitu We are the world, kde boli jeho kilá navyše najzreteľnejšie. A dnes?

Ešte v marci minulého roka si na Mikovi verejnosť poriadne zgustla. V cover verzii piesne Michaela Jacksona si nik nemohol nevšimnúť jeho bucľatú tvár a zaoblené bruško. Na internete sa v rekordne krátkom období objavilo množstvo uštipačných vtipov a snáď najslušnejším bolo premenovanie speváka na Mika Hladného.

Mika si kvôli jeho váhe verejnosť nepríjemne doberala.

Hoci si vtedy verejnosť na rockerovi poriadne zgustla, dnes je už všetko inak. Spevák totiž so svojou skupinou krstil nový album Akustik live a na pódiu sa ukázal zreteľne štíhlejší. Okrem brucha je úbytok na váhe vidieť i na jeho tvári a celkovo hudobník pôsobí oveľa lepšie a príťažlivejšie.

Zhodené kilá navyše však nie sú žiadna náhoda. Miko sa sám rozhodol so svojou váhou niečo robiť a zvolil prekvapujúcu metódu. „Dal som sa na detox. Mal som taký celkom drastický týždeň, ale stále sa to nedá držať. To som zhodil 3 kilá, ale potom som to chcel udržiavať a ešte v tom chcem pokračovať. Mám métu, koľko chcem mať kíl a chcem to dosiahnuť tak do apríla. Zatiaľ to ide dobre,“ netajil nadšenie z viditeľného pokroku.

Miko Hladký sa na krste albumu Akustik live ukázal o poznanie štíhlejší.

Z nepríjemných žartíkov si však zrejme ťažkú hlavu nikdy nerobil. Chudnúť sa rozhodol len a len kvôli sebe. „Aby som sa lepšie cítil. Už som bol v takej fáze, že som popri športe cítil zadychčanosť. Teraz som sa vrátil do takého väčšieho kľudu, takže ak to dám ešte trošku dole, už to bude úplne super,“ povedal spevák, ktorý sa teda zrejme najbližšie na verejnosti objaví ešte štíhlejší.