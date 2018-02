Drobová verejne prezradila, čo nemala: Takúto intímnosť nikto nečakal!

BRATISLAVA – Bola poriadne otvorená! Gabriela Drobová (43) je už niekoľko rokov riaditeľkou módnej televízie Fashion Tv, a preto si mnohé dámy u nej viac všímajú nielen to, čo má na sebe, ale aj to, ako vyzerá ona sama. Preto aj nás zaujímalo, ako sa o seba stará a udržuje sa fit. Blondínka na naše prekvapenie topkám prezradila aj to, čo zrejme ani nechcela.

Gabriela Drobová sa vo svete šoubiznisu pohybuje už dlhé roky. A za ten čas sa výrazne menila. Dnes vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým a môže sa pochváliť aj skvelou postavou. Na nedávnom Bratislavskom bále opäť predviedla nielen hlboký dekolt, ale aj zvodný rozparok v sexi čiernych šatách. Preto sme zisťovali, ako to robí, že tak úžasne vyzerá aj po 40-tke.

„Tak neviem či vyzerám úžasne, ale snažím sa. Čím je človek starší, tým je to ťažšie a myslím si, že je povinnosťou ženy, aby sa o seba starala. A ja túto povinnosť beriem vážne a starám sa o seba a možno viac, ako keď som mala 20 rokov,“ priznala topkám Drobová a pokračovala: „Je to otázka priorít, nebudem sedieť pred telkou a pôjdem radšej na nejakú procedúru.“

Nás však zaujímalo, ako si ešte udržuje postavu okrem procedúr. Chodí do fitka, alebo sa nejako zdravo stravuje, či drží diétu? Svojou odpoveďou mnohých určite prekvapila. Takúto otvorenosť by z jej úst zrejme nikto nečakal. Prezradila totiž niečo intímne – a to, čo má pod šatami. „Momentálne sú to sťahovacie nohavičky,“ odvetila so smiechom a pokračovala: „Neodporúčam na každý deň, ale na špeciálne príležitosti je to trik, ktorý pomáha, čo si budeme my ženy hovoriť.“

Okrem toho však začala dodržiavať aj špeciálnu stravu. „Od 1. 2. som aj na takej strave, ktorú mi pripravuje istá reštaurácia, od raňajok až po večeru, je to založené na vegánstve. Je pravda, že to nemusí sadnúť každému. Ale keďže ja som krvná skupina A Rh pozitív a vraj keď nebudem jesť mäso, tak schudnem. A ešte cvičím jogu,“ dodala známa blondínka. Viac sa dozviete z videa, kde prezradila aj procedúry, ktoré podstúpila.